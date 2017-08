Det koster kassen at byde på offentlige udbud: IT-Branchen vil have presset omkostningerne ned

Det er alt for dyrt for danske it-virksomheder at byde på offentlige opgaver, mener IT-Branchen, der vil have presset priserne i bund. Flere bud på opgaven vil i sidste ende være bedst for samfundet.

Flere it-virksomheder skal byde ind, når det offentlige sender opgaver i udbud.Men det kræver, at priserne presses ned. Det mener IT-Branchen, som reagerer på en ny rapport, der påviser, at det kan koste helt op til 16 procent af kontraktværdien alene at byde på et udbud.”Lavere transaktionsomkostninger er en fordel for både det offentlige og for virksomhederne. Det vil give et bredere felt af interesserede leverandører, samt i sidste ende også lavere priser, hvis omkostningerne blev mindre,” lyder det fra IT-Branchens formand, Birgitte Hass.Ifølge rapporten lander omkostningerne ved at deltage i et udbud for en it-virksomhed i gennemsnit på 1,6 millioner kroner. Det er penge, som kun vinderen af udbuddet får igen.”Det koster i gennemsnit 1.644.000 kr. for en it-virksomhed at deltage i et udbud. Men kun én af virksomhederne vil jo ende med at vinde udbuddet, og dermed få mulighed for at få pengene igen. For de andre bydere vil pengene desværre være tabt,” siger Birgitte Hass.Hun frygter for de mindre virksomheder:”De høje omkostninger gør det til en stor satsning for særligt mindre virksomheder at byde på opgaverne, og konsekvensen er desværre, at mange simpelthen vælger at blive væk fra det offentlige marked.”Rapporten fastslår, at høje omkostninger og ikke mindst tidsforbruget ved at gå efter offenlige udbud får 8 ud af 10 virksomheder til at droppe overhovedet at byde ind på opgaver for det offentlige.Rapporten viser at ordrenes størrelse i gennemsnit ligger på omkring 10 millioner kroner.