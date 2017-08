A-kasse sender usikre kodeord til hundredetusinder af brugere: ”Det er ikke elegant, det vil jeg gerne indrømme”

Akademikernes a-kasse sender kodeord til sine brugere i klartekst på usikker email. Udviklingschef vil ændre det, men kalder risikoen minimal.

Annonce:



Annonce:

Når brugere hos Akademikernes a-kasse skal have et nyt kodeord, får de det tilsendt i klartekst på ikke-krypteret email. Man skal blot indtaste sit cpr-nummer.

”Jeg er enig i, at det hverken er elegant eller en tidssvarende løsning.”Martin Schmidt er digitaliseringschef hos Akademikernes a-kasse, og hver gang en af a-kassens 210.000 brugere skal bruge et nyt kodeord til selvbetjeningen, bliver det sendt i klartekst på en helt almindelig email.Den praksis anses i sikkerhedskredse som uacceptabel, fordi brugernes kodeord er totalt ubeskyttede i transit fra afsender til modtager.Og hvis en ondsindet person får adgang til brugerens email-konto er det meget let at søge på ”kodeord” eller ”password” og få en oversigt over, hvad der ligger klar til (mis)brug.Den problematik anerkender Martin Schmidt, og han vil på sigt gerne have standset den usikre praksis hos Akademikernes a-kasse. Han vurderer dog risikoen som meget lille, fordi brugerne ikke kan logge ind med kodeordet alene.”Man skal også bruge sit cpr-nummer til at logge ind sammen med kodeordet, så derfor forbryder vi os ikke mod sikkerheden, vil jeg mene. Men det er langt fra elegant, det skal jeg gerne indrømme,” siger han til Computerworld.Akademikernes a-kasse er langt fra alene om at sende kodeord i klartekst på ikke-krypteret email.I sidste uge kom det frem, at teleselskabet Telia har gjort det i de seneste syv år, og selvom selskabet godt ved, at det er usikkert, er man først i år gået i gang med at udvikle en ny løsning.Hos Akademikernes a-kasse har en ny løsning ifølge Martin Schmidt været på dagsordenen i længere tid, men andre og større opgaver har betydet, at sikkerheden er blevet nedprioriteret.”Det sidste års tid har vi haft fokus på den nye dagpengereform, der har trukket tænder ud både økonomisk og udviklingsmæssigt. Derudover forbereder vi os på persondataforordningen, og det har vi prioriteret højere end udsendelsen af kodeord, der udgør en minimal risiko.””Men det er helt klart i pipelinen over ting, vi skal have ændret, det er der ingen tvivl om.”