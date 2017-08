Så er dommen faldet: Danske Uber-chauffører idømt kæmpebøder

Fire tidligere Uber-chauffører er netop blevet kendt skyldige i at overtræde taxalovgivningen. De fire mænd skal betale store beløb i bøder. Dommen baner vejen for en regulær bøderegn til op mod 1.500 tidligere Uber-chauffører i Danmark.

Taxametret fik frit løb, da bøderne skulle udmåles til de Uber-chauffører, der mandag sad på anklagebænken i Københavns Byret.De fire er tiltalt for ulovlig taxakørsel og kørsel uden erhvervsmæssigt kørekort, og da dommen faldt mandag eftermiddag klokken 13:00, var resultatet store bøder til alle fire.En af de dømte skal betale knap 500.000 kroner, mens de tre andre fik bøder på henholdsvis 110.000 kroner, 60.000 kroner og 40.000 kroner.Dommen har afgørende betydning, da de fire chaufførers bødestraf viser, at retten altså vurderer, at en liste udleveret af Ubers hovedkontor i Holland er tilstrækkeligt bevismateriale til at dømme chaufførerne for ulovlig taxakørsel.Det er afgørende, da de fire nu dømte tidligere chauffører kun er begyndelsen.1.500 mennesker er blevet sigtet for overtrædelse af taxiloven, så med dagens dom trækker det op til en regulær bøderegn.