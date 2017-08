Western Digital på trapperne til at købe stor del af Toshiba for 110 milliarder kroner

Western Digitals topchef er rejst til Tokyo for at underskrive en købsaftale med Toshiba.

Et konsortium med Western Digital i spidsen er meget tæt på endeligt håndslag med Toshiba om at overtage Toshibas chip-forretning, der har været til salg i et stykke tid.Ifølge flere nyhedsbureauer er amerikanske Western Digitals administrerende direktør, Stephen Milligan, netop rejst til Tokyo for at underskrive opkøbsaftalen med Toshiba.Det ventes, at handlen bliver offentliggjort i løbet af torsdag umiddelbart efter Toshibas bestyrelse har afviklet møde om sagen.Toshiba er i dag verdens næststørste producent af NAND-chip, og det vurderes, at selskabets chipforretning er omkring 110 milliarder kroner værd.Selskabet er imidlertid tvunget til at skille sig af med den ellers fremgangsrige division for at dække det store tab, som det fik, da forretningsdivisionen Westinghouse Electric, der har bygget atomkraftværker, krakkede for et lille års tid siden.Western Digital har i mange år samarbejdet med Toshiba og er blevet regnet for favorit til at overtage chipforretningen. Det har dog ikke hindret Toshiba i også at forhandle med andre bydere.Blandt andre har et konsortium med Foxconn, Apple og Dell været langt fremme i forhandlingerne, ligesom også Amazon, Microsoft og Cisco angiveligt har været interesseret i at deltage i et køber-konsortium.Sydkoreanske Samsung er verdens største chip-producent på området.