Vil Uber koste Meg Whitman jobbet som topchef for Hewlett Packard Enterprise?

ComputerViews: Hun afviste først alt. Men i weekenden var hun alligevel med helt fremme i opløbet om at blive nye CEO for Uber. Hvor længe går der mon nu, inden Meg Whitman er færdig som CEO i Hewlett Packard Enterprise?

Stabilitet og fremdrift er to afgørende faktorer for enhver administrerende direktør: Enhver bestyrelse og aktionær skal tro på, at direktøren er i stand til at sikre vækst - også på den lidt længere bane.Det kræver selvsagt, at direktøren engagerer sig i opgaven og ikke render til jobsamtaler med andre virksomheder. For hvor længe bliver direktøren mon så egentlig hængende? Og kan man overhovedet drive en virksomhed, som man gerne vil væk fra?Det kom i weekenden frem, at penge-stærke Uber gerne vil have Expedia-bossen Dara Khosrowshahi som ny CEO, hvor han skal afløse den kontroversielle tidligere CEO, Travis Kalanick, der blev presset til at opsige tjansen for et par måneder siden efter en masse ballade.Mere interessant er det måske, at det viste sig, at den øverste chef for Hewlett Packard Enterprise, Meg Whitman, var med helt fremme i opløbet.Faktisk stod valget for Uber-bestyrellsen angiveligt mellem hende og Dara Khosrowshahi, mens den tidligere CEO for General Electric, Jeffrey R. Immelt, tidligere havde meddelt, at han trak sig som kandidat.Meg Whitman afviste ellers for godt en måned siden blankt ethvert rygte om, at hun var kandidat til stillingen.Dengang meddelte hun via Twitter, at alle de mange rygter om hendes fremtid var blevet ‘for forstyrrende.’“Lad mig derfor sige det så klart, som jeg kan. Jeg forbliver CEO for HP og er ikke på vej andre steder hen. Hos HP har vi stadigvæk mange opgaver at løse. Ubers CEO bliver ikke Meg Whitman.”Beskeden var dog ikke nok til at fjerne Meg Whitmans navn fra rygtestrømmen om de mulige kandidater til stillingen som topchef for Uber.New York Times kunne søndag fortælle, at Uber-bestyrelsen - hvor også Travis Kalanick har en plads - vendte tommelfingeren ned til Meg Whitman, der ellers stod til at få jobbet, da Meg Whitman ikke ville acceptere de betingelser, som bestyrelsen havde opstillet.Istedet havde Meg Whitman angiveligt ifølge unavngivne kilder stillet en række krav til Uber-bestyrelsen om blandt andet at kunne handle og agere i nogenlunde fred for bestyrelsen. Hvilket den altså sagde nej til.Det betyder altså med andre ord, at Meg Whitman angiveligt under forløbet har været i kontakt med Uber, har drøftet betingelser og forhandlet om de endelige vilkår for at skippe HPE og springe til Uber.Vi ved i sagens natur ikke, hvor tæt forbindelserne har været, og om der vitterligt har været tale om andet og mere end løse henvendelser fra Uber, der jo efterhånden er kendt for at spille højt spil og bruge store armbevægelser.Sikkert er det dog, at Meg Whitman nu står i en prekær situation, hvor hun - endnu engang - uden den mindste tvivl vil blive afkrævet en forklaring af sin bestyrelse i Hewlett Packard Enterprise: Var hun eller var hun ikke interesseret?Vi ved alle, at kun de færreste bliver hængende i samme stilling hele deres liv, og at vi alle er til fals for nye spændende opgaver, mere i løn, nye muligheder.Alligevel vil vi gerne tro på tingenes stabilitet og at de dygtige folk bliver hængende. Er det først en etableret sandhed, at en direktør er på udkig efter andre udfordringer, er der kun én ting at gøre for en bestyrelse: Ud ad vagten, og ind med nye kræfter, som man kan regne med også i fremtiden.Vi får se, om det kommer til at ske med Meg Whitman. I hvert fald skylder hun sin bestyrelse en rigtig god forklaring.