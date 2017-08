Nokia tyvstarter salget af Nokia 8 i Danmark: Så meget kommer topmodellen til at koste

HMD Global har lidt overraskende smidt Nokia 8 til salg tidligt i Norden. Her er prisen.

Annonce:



Annonce:

Nokia 8. Foto: HMD Global

Nokias comeback-telefon, Nokia 8, skulle egentlig først komme til salg fra 5. september, men HMD Global, selskabet bag de nye Nokia-telefoner, har ved et event i Finland åbnet for salget tidligere.Det drejer sig specifikt om en sølvgrå version af Nokia 8-telefonen, som kommer til salg hos Elgiganten, Telenor, YouSee og 3 for 4.299 kroner.Det drejer sig kun som versionen i en matgrå sølvfarve, hvorimod du må vente til september for at kunne købe en udgave i matblå.Ønsker du stedet Nokia 8 i skinnende blå eller kobberfarve, skal du vente til en gang i fjerde kvartal.Nokia 8 er HMD Globals indtilvidere bedst udstyrede smartphone med Android.Blandt andet har den samme processor som de fleste andre topmodeller på markedet (HTC U 11 og OnePlus 5) kaldet Snapdragon 835, 4 GB hukommelse og 64GB lagerplads med plads til et microSD-kort.Dertil kommer en 5,3 tommer stor QHD-LCD-skærm (2.560 x 1.440 pixels), og et dobbeltløbet kamera på bagsiden.Kameraerne skyder henholdsvis i farve og monokrom og mikser informationen fra begge i efterbehandlingen til et foto på samme måde, som Huaweis smartphones gør det.I et prisleje som 4.299 kroner læner Nokia 8 sig meget op ad både Huawei P10 og OnePlus 5, der begge byder på god hardware til lavere pris en eksempelvis Samsung eller HTC.Telefonen sælges kun via onlinesalg hos de respektive forhandlere.