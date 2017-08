Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) på vej med konkrete løsninger: "Virksomhedernes omkostninger ved at være med i offentlige udbud skal ned"

(Foto: Erhvervsministeriet)

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil med øget vejledning og en række andre initiativer forsøge at hjælpe virksomheder med at brænde knap så mange penge af, når de udarbejder tilbud til det offentlige. "Virksomhedernes omkostninger ved at være med i offentlige udbud skal ned," siger han.

Annonce:



Annonce:

Det skal være langt billigere at deltage i offentlige udbud. Sådan lyder beskeden fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), efter kritik af de ofte meget høje omkostninger, som virksomhederne har på bare at byde på de offentlige ordrer.“Virksomhedernes omkostninger ved at være med i offentlige udbud skal ned. Det er både til gavn for dansk erhvervsliv og for skatteborgerne. Hvis det er for dyrt og bøvlet for virksomhederne at deltage, risikerer vi at få dyrere – og måske ringere – løsninger i det offentlige,” lyder det fra ministeren.Der har gennem årene været mange offentlige it-udbud. Men de tårnhøje omkostninger holder mange fra overhovedet at ville byde på dem.Undersøgelsen viser nemlig, at det kan koste mellem 12 og 16 procent af kontraktens samlede værdi overhovedet at udarbejde et tilbud på ordren.I gennemsnit koster det en it-virksomhed godt 1,6 millioner kroner at udarbejde et tilbud på et offentligt udbud.Samtidig er der i sagens natur slet ingen garanti for, at man som tilbuds-giver overhovedet får nogen ordre.Den danske brancheorganisation, IT-Branchen, har efterfølgende peget på, at det vil være til gavn for alle, hvis de såkaldte transaktionsomkostninger var lavere.Dels ville flere virksomheder få mulighed for at byde, dels ville det i den sidste ende kunne spare det offentlige for penge, da de høje omkostninger jo indregnes i det samlede tilbud.“De høje omkostninger gør det til en stor satsning for særligt mindre virksomheder at byde på opgaverne, og konsekvensen er desværre, at mange simpelthen vælger at blive væk fra det offentlige marked,” lyder det således fra Birgitte Hass, direktør i IT-Branchen i denne artikel. Det er altså en linie, som Brian Mikkelsen og regeringen nu lægger sig ind på.“Det offentlige købte i 2016 ind for omkring 300 milliarder kroner i private virksomheder. Derfor er det centralt, at udbudsprocedurer er smidige og ikke påfører virksomhederne unødige omkostninger,” hedder det i en udsendt meddelelse fra Erhvervsministeriet.Ministeriet vil nu udarbejde en række såkaldte initiativer, der skal sigte mod at sænke omkostningerne ved at deltage i de offentlige udbud.Som eksempel peger ministeriet på øget vejledning, formidlig af best practice samt metoder til at identificere ‘nemme veje til at reducere omkostningerne,” som det hedder.