Uber vil vende tilbage til Danmark trods kæmpebøder til danske chauffører

Uber er på vej tilbage til Danmark, hvor selskabet mener, at der stadig er en plads, selv om der er bøder på vej til mere end tusind tidligere Uber-chauffører.

Uber mener, at der stadig er en plads til selskabet på det danske marked, selv om fire tidligere chauffører mandag blev idømt store bøder i Københavns Byret for ulovlig taxakørsel.Bøderne lød på henholdsvis 468.500 kroner, 110.000 kroner, 60.000 kroner og 40.000 kroner, og de vil blive vekslet til fængsel i 60 dage, 40 dage, 20 dage eller 20 dage, hvis ikke de dømte kan betale.Ifølge Børsen ændrer dommene dog ikke på, at Uber vil tilbage til Danmark.“Uber vil gerne reguleres i Danmark, og de 2.000 chauffører og 300.000 passagerer, der bruge Ubers app, viser, at der er behov for en moderne lovgivning,” meddeler selskabet ifølge avisen.Uber trak sig i foråret helt ud ad Danmark, efter stor ballade og ståhej og vedtagelse af en taxalov, der indførte krav om taxameter, sædefølere og andet i danske taxaer.Uber meddeler til Børsen, at selskabet vil støtte de dømte chauffører ‘på mange måder.’ Selskabet vil ikke uddybe, hvordan det skal ske.Politiet har sigtet 1.500 tidligere Uber-chauffører for brud på taxaloven og for at have kørt uden erhvervskørekort.Mandagens dom kommer til at fungere som retningssnor for deres sager. Det betyder, at de nu kan vente store bøder.