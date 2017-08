Buldrer ind på kommunalt marked: Netcompany har vundet halvdelen af alle Kombit-udbud siden 2015

Netcompany er buldret ind på det kommunale marked. Selskabet har siden begyndelsen af 2015 vundet næsten hvert andet udbud, som Kombit har sendt i markedet.

Netcompany har siden begyndelsen af 2015 vunder fem ud af 11 udbud, som det kommunale it-fællesskab har sendt i markedet, skriver ITWatch Der er tale om store udbud for store spillere, da kun en enkelt virksomhed med en omsætning på under 100 millioner kroner - Knowledge Cube - har vundet et udbud siden 2015.Resten af selskaberne, der har vundet udbud, hører blandt de største herhjemme, nemlig EG, KMD, CSC Scandihealth, CSC Danmark og altså Netcompany.Kombit meddeler til ITWatch, at det ifølge selskabets mening ikke er tegn på mangelfuld konkurrence, at Netcompany har vundet næsten hvert andet udbud."Det er vigtigt at forstå, at vi ikke vælger leverandører. Vi gennemfører en konkurrence, og der er én, som vinder. Vilkårene for det offentlige er, at det skal være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Og det er altid projekts kommunale styregruppe, der beslutter tildelingskriterierne, og styregruppen, der vurderer de endelige tilbud," lyder det fra Peter Lykke Egelund, projektdirektør og CIO i Kombit.Netcompany-direktør André Rogaczewski peger til mediet på, at it-branchen efter hans mening er blevet mere dynamisk og demokratisk i de senere år.“For fire-fem år siden var Netcompany ingenting inden for det offentlige. Det har vi satset stort på, og nu er vi så ved at være en af de store,” siger han.En ny undersøgelse har netop påvist, at det kræver store investeringer at kunne byde på offentlige udbud.Undersøgelsen viser, at det kan koste helt op til 16 procent af kontraktsummen overhovedet at byde på et offentligt it-udbud.Det fik mandag erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til at erklære, at han vil have omkostningerne nedbragt, så flere kan være med.