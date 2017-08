Tusindvis af danskere fik trusselsbreve med pirat-anklager: Nu afgør domstol, om teleselskaber skal tvinges til at udlevere oplysningerne

Dansk domstol skal tage stilling til, om retsgrundlaget er i orden, når danske teleselskaber tvinges til at udlevere persondata bag IP-adresser på kunder, der efterfølgende modtager trusselsbreve med pirat-anklager og store regninger.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

“Det handler om kundernes oplysninger, som vi mener bliver udleveret på et for løst grundlag. Der er simpelthen ikke hjemmel til det."

Jakob Willer fra Teleindustrien.

“Hensigten med de her kendelser har aldrig været, at der skulle sendes nogen trusselsbreve ud til kunderne."

Annonce:

“Jeg har et håb om, at retten vil lytte til vores argumenter og vægte hensynet til kundernes privatliv højere end advokaters mulighed for at udlevere trusselsbreve.”Sådan siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, der repræsenterer de danske teleselskaber, om den vigtige sag, der i dag skal for retten på Frederiksberg.Det er Telia og Telenor, der har indbragt sagen, fordi selskaberne ikke mener, at retsgrundlaget har været i orden, når de er blevet tvunget til at udlevere kunders persondata med udgangspunkt i IP-adresserne.Kunderne har været under mistanke for at have anvendt forskellige ulovlige filmtjenester, eksempelvis Popcorn Time, hvorefter antipirat-advokater har udnyttet oplysningerne til at sende de såkaldte trusselsbreve til kunderne.I disse breve beskyldes modtageren for, at hans eller hendes IP-adresse er blevet brugt til hente eksempelvis film ulovligt på internettet. Ofte indeholder disse breve også et krav om kontant betaling for piratkopiering.Teleselskaberne mener imidlertid slet ikke, at de regler, der omhandler brugen af personoplysninger, blev udarbejdet med henblik på, at advokaterne skulle have denne 'forretningsmulighed.'“Det handler om kundernes oplysninger, som vi mener bliver udleveret på et for løst grundlag. Der er simpelthen ikke hjemmel til det. Det er det, teleselskaberne vil have domstolen til at tage stilling til,” lyder det fra Jakob Willer, der også selv skal vidne i forbindelse med retssagen.“Hensigten med de her kendelser har aldrig været, at der skulle sendes nogen trusselsbreve ud til kunderne. Det er lavet for, at man kan bruge oplysninger ved retssager. Man samler ikke de her oplysninger ind for at for at bruge dem ved retssager for advokaternes side. Trusselsbrevene er blevet forretningsmodellen i sig selv.”Jakob Willer tør ikke spå om sagens udfald, men siger, at sagen uanset hvad er vigtig:“Det vigtige er at få det udfordret, så vi kan få et klart grundlag. Vores klare opfattelse er, at det her altså ikke holder.”Første retsdag er tirsdag, men der kan gå adskillige uger, før retten på Frederiksberg når frem til en afgørelse.