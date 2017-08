Regeringen vil afskaffe smartphone-skatten: Beskatning af fri telefon kan forsvinde helt

Beskatningen af fri telefon forsvinder, hvis regeringen kan samle flertal for forslaget.

Regeringen lægger op til at fjerne beskatningen af fri telefon, også kendt som smartphone-skatten.Det fremgår af det skatteudspil , som regeringen har offentliggjort tirsdag.Bliver udspillet vedtaget, vil beskatningen af fri telefon blive afskaffet fra 2020.I dag er cirka 480.000 danskere ramt af beskatningen.Skatten betyder, at en lønmodtager i 2017 skal betale skat af 2.700 kroner, hvis vedkommende får fri telefon stillet til rådighed af sin arbejdsgiver.Regeringen er afhængig af Dansk Folkepartis velvilje, hvis forslaget skal vedtages.Dansk Folkeparti har tidligere oplyst, at partiet ser "positivt på forslaget.""Telefoner er ikke længere en luksusgode, man får stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Det er et arbejdsredskab, på samme måde som tømreren har en tommestok, så derfor giver det god mening at fjerne skatten," sagde partiets skatteordfører, Dennis Flydtkjær, til TV2 tidligere på måneden.Dansk Folkeparti understreger dog, at partiet først vil tage stilling til afskaffelsen, når finanseringen er kendt.Skatten blev indført af den forrige regering 2011, hvor den erstattede den såkaldte multimedieskat, og den blev mødt af bred kritik fra de borgerlige partier og Dansk Folkeparti.Også erhvervsorganisationenerne Dansk Erhverv og IT-Branchen kritiserede skatten:“Multimedieskatten bliver nu blot erstattet med en ny skat på digitale arbejdsredskaber, som rammer rigtig mange danskere. Det er et kæmpe selvmål regeringen er ved at lave," sagde daværende direktør for IT-Branchen, Morten Bangsgaard i 2011.Dengang vurderede Dansk Erhverv og IT-Branchen, at knap 246.000 danskere ville blive ramt, men det har altså vist sig, at skatten har ramt endnu bredere.Tal fra Danmarks Statistik viser, at det især er højtlønnede, der får stillet fri telefon til rådighed.Af de 480.000 danskere, der i 2015 fik stillet fri telefon til rådighed, havde de 300.000 en årsindkomst på over 450.000 kroner.Samtidig er det ifølge Danmarks Statistik især folk der beskæftiger sig med "information og kommunikation", der bliver udstyret med fri telefon, mens det eksempelvis er de færreste i ansatte i sundhedssektoren, der får fri telefon stillet til rådighed.