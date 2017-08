Samsung beroliger: Danskerne bliver ikke ramt af katastrofal opdatering, der ødelægger nye fjernsyn

En mislykket softwareopdatering fra Samsung har fået tusinder af spritnye tv til at gå i sort. Men opdateringen udsendes ikke i Norden, og derfor slipper danske fjernsynsejere med skrækken, oplyser Samsung.

Danske ejere af Samsun-fjernsyn kan ånde lettet op.Den softwareopdatering, der har fået tusinder af fladskærms-tv fra Samsung i Europa til at gå i sort udsendes ikke i Norden, og derfor skal danskerne ikke frygte, at deres splinternye tv pludselig bliver til en ubrugelig blanding af glas, plastic og metal.Det oplyser Samsung til Computerworld."Softwareopdateringen er ikke blevet gennemført i Norden, og derfor er de danske fjernsynsejere ikke påvirket," hedder det i en mail fra virksomheden.Den mislykkede opdatering blev sendt ud i forrige uge, og fjernsyn i serierne 6 og 7 gik herefter i sort og kunne ikke tændes.De ramte fjernsyn skal ikke kasseres, men til gengæld kan man komme til at vente på at få problemet løst.Der skal nemlig en godkendt Samsung-tekniker på besøg hos den enkelte kunde.Opdateringen er den anden dårlige sag på få måneder for Samsung, der i april måned fik massiv kritik for sikkerheden i den Tizen-software, der er styresystem i blandt andet fjernsyn og smart-watches fra virksomheden.Dengang kom det frem, at der var mere end 40 sårbarheder i systemet, og blandt andet kunne hackere overtage systemets app-butik og lægge kode direkte ind i fjernsynet.Tilbage i 2015 blev Samsung også centrum for en mindre mediestorm, der handlede om, at mikrofonen til stemmegenkendelse i Samsung-tv angiveligt overvågede brugerne 24 timer i døgnet.Det viste sig dog hurtigt, at den sag ikke havde noget på sig.[/b]: Dit Samsung-fjernsyn spionerer altså ikke mod dig hjemme i stuen

