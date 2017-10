Nu kommer afgørelsen i principiel dansk sag om 'trusselsbreve' med anklager om pirateri: Ulovligt eller ej?

Retten på Frederiksberg forventes tirsdag at komme med sin afgørelse i sagen om de kontroversielle breve med anklager om pirateri, der er sendt ud til mange tusinde danskere.

Det forventes, at retten på Frederiksberg tirsdag i denne uge vil komme en afgørelse i sagen om de breve med anklager om pirateri, der er sendt ud til mange tusinde danske internetbrugere.Afsenderne (og disses advokater) hævder, at modtagerne har hentet og tilgået film og andet ulovligt på nettet.Advokaterne har haft mulighed for at sende brevene, der af flere er blevet betegnet som 'trusselsbreve', fordi de har tvunget danske teleselskaber til at udlevere blandt andet adresser på de besøgende på diverse pirat-sider.Telia og Telenor har indbragt sagen for retten på Frederiksberg, fordi selskaberne ikke mener, at retsgrundlaget har været i orden, når de er blevet tvunget til at udlevere kunders persondata med udgangspunkt i IP-adresserne.Kunderne har blandt andet modtaget breve med anklager om, at de har anvendt tjenesten Popcorn Time. Ofte indeholder disse breve også et krav om kontant betaling for piratkopiering.Den principielle sag var for retten den 29. august, og i morgen, tirsdag den 24. oktober, ventes det så, at retten kommer med en afgørelse.“Jeg har et håb om, at retten vil lytte til vores argumenter og vægte hensynet til kundernes privatliv højere end advokaters mulighed for at udlevere trusselsbreve,” har Jakob Willer fra Teleindustrien forklaret om, hvorfor det er vigtigt at få klarhed over retsgrundlaget for den metode, der er blevet anvendt til at udsende brevene.“Det handler om kundernes oplysninger, som vi mener bliver udleveret på et for løst grundlag. Der er simpelthen ikke hjemmel til det. Det er det, teleselskaberne vil have domstolen til at tage stilling til,” lød det videre fra Jakob Willer i august.Teleselskaberne mener ikke, at de regler, der omhandler brugen af personoplysninger, blev udarbejdet med henblik på, at advokaterne skulle have denne 'forretningsmulighed.'Det er samtidig en meget principiel sag, da den vil kunne få betydning for behandlingen af telekundernes oplysninger på sigt også.Her ønsker teleselskabernes at beskytte kundernes privatliv, og selskaberne har derfor store forhåbninger om, at retten vil give dem ret i deres udmelding om, at retsgrundlaget ikke er på plads, når advokaterne forlanger at få udleveret oplysningerne.