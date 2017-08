Ny vigtig funktion i Chrome-browseren: Undgå ekstremt høje lyde ved auto-afspilning af videoer og annoncer

Sådan ser det ud, hvis man muter lyden på en tilfældig dansk nyhedsside.

Verdens mest udbredte browser gør det nu muligt at sætte en effektiv stopper for de høje og ubehagelige lyde, der ofte kommer ved auto-afspilning af videoer og annoncer.

Du skal finde funktionen 'sound' ved at klikke på det lille 'i' til venstre for adressefeltet.

Du kender det sikkert godt: Du sidder på kontoret og skulle egentlig bare lige tjekke lidt nyheder, Facebook eller sportsresultater.Pludselig sættes der automatisk gang i afspilningen af en video eller annonce på den webside, du er hoppet ind på.Lyden er ekstremt høj og forstyrrende, og dine kollegers forargede blikke er heller ikke til at ignorere.Den situation kan du dog nu undgå med en ny smart funktion i verdens mest udbredte browser, Chrome.Chrome gør det nemlig muligt at sætte en effektiv stopper for lyden i forbindelse med auto-afspilning af eksempelvis videoer og annoncer.Det fremgår blandt andet af Chromium-forummet og via et opslag på Google+ Typisk er den skruet ekstra højt op for lyden fra afsenderens side for at fange modtagerens opmærksomhed, men denne irriterende fremgangsmåde kan du nu selv sætte en stopper for.Funktionen findes i den seneste Canary-udgave af Chrome , og vil formentlig også snart være at finde i den stabile udgave af Chrome-browseren.Det fungerer ved, at man via knappen 'secure' (ved nogle websider hedder den bare 'i') til venstre for adressefeltet vælger 'sound'.Her kan man så mute alt indhold på den pågældende webside ved at sætte et flueben ved 'bloker altid på dette website.'Nu undgår du i fremover, at der pludselig kommer høje lyde i forbindelse med en auto-afspilning af indhold.Da der er tale om en test af funktionen, skal du indtil videre slå den til ved at anvende denne kommando:--enable-features=SoundContentSettingDu skal højreklikke på din Chrome/Canary-ikon på skrivebordet og vælge fanen 'genvej'.Herefter indsætter du den ovenstående tekst efter den tekst, der allerede står i feltet.Genstart browseren - nu burde du have adgang til mute-funktionen.