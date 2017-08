Efter retssag: Microsoft vil ikke igen overføre filer til din computer på Windows 10-måden

Efter et søgsmål i Tyskland lover Microsoft aldrig at tvinge en stor opgradering som Windows 10 ned på folks computere

Efter 18 måneders ventetid har Microsoft reageret på resultatet på et privat søgsmål fra en tysk forbrugerorganisation i München.Søgsmålet kom efter, at Microsoft uden brugerens tilladelse havde gemt installationsfiler til Windows 10 på tyske forbrugeres computere og i gangsat installationen af Windows 10.To gange har Microsoft tabt sagen i Tyskland om lovligheden i manøvren.Det har ført til et såkaldt “cease-and-desist”-brev, der forbyder Microsoft at hente data ned på brugeres computere uden tilladelse fra brugeren i München-området.Det er noget, som kan danne præcedens for andre sager i Tysklands delstater.Derfor har Microsoft nu reageret: Selskabet vil aldrig igen føre Windows-opgraderingsfiler over på forbrugernes computere uden først at indhente tilladelse.Microsoft tilbød Windows 10 som en gratis opgradering fra Windows 7 og 8.1, men begyndte i samme omgang automatisk at gemme otte gigabyte installationsfiler på forbrugernes computer, så opgraderingen kunne ske uden problemer.Det skete også på computere hos forbrugere, som ikke ønskede at opgradere til Windows 10, og det er det, som søgsmålet har handlet om.Det betyder altså, at Microsoft ikke kan foretage det samme nummer en anden gang - i hvert fald ikke i Tyskland - men med Microsofts Windows-as-a-Service-tilgang til Windows 10, bliver det nok heller ikke nødvendigt i fremtiden.Søgsmålet handler specifikt om download af filer til at opgradere systemet, men som en tysk blogger, Günter Born , nævner, kan det giver flere problemer for Microsoft:“Er Microsofts “feature-opgraderinger” (to store årlige opdateringer, red.) og de tvungne automatiske opdateringer også berørt af sagen?”