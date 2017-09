Her er Danmarks bedste it-virksomhed: Hosting-firmaet Zitcom vinder Computerworlds Top 100

(Foto: Dan Jensen)

Voldsom ekspansion driver Skanderborg-virksomheden Zitcom mod guld og grønne skove. I spidsen for Danmarks bedste it-virksomhed sidder den blot 35-årige Stefan Rosenlund, der stiftede selskabet, da han var gymnasieelev. “Det er gået rigtigt stærkt,” siger han.

Zitcom flyttede i sommer ind i nyindrettet hovedkvarter i et industrikvarter i udkanten af Skanderborg. Her har 90 medarbejdere deres daglige gang. Kunde-support er Zitcoms største afdeling med omkring 40 ansatte. “Kvaliteten af kundeservicen fylder rigtigt meget hos de små virksomheder,” siger direktør Stefan Rosenlund. (Foto: Dan Jensen)

Der findes ingen kontorer i Zitcoms hovedkvarter, hvor alle sidder i åbne kontorlandskaber. Selv sidder administrerende direktør Stefan Rosenlund i salgsafdelingen. Her står han ved sin plads. (Foto: Dan Jensen)

Zitcoms største afdeling er kundeservice med omkring 40 medarbejdere, der håndterer kundehenvendelser via chat, telefon, mail og sociale medier. Telefonen er stadig den vigtigste kanal, og det er en fast regel, at alle telefoner skal besvares inden for 20 sekunder.

Administrerende direktør Stefan Rosenlund grundlagde sammen med et par venner Zitcom i en kælder , da han gik i gymnasiet. Den i dag 35-årige direktør - der har en HTX-eksamen som uddannelsesmæssig baggrund - har tilbragt hele sit arbejdsliv i selskabet. (Foto: Dan Jensen)

Hosting-virksopmheden Zitcom har i den grad vind i sejlene. Selskabet - der blandt andet står bag brands som Wannafind, ScanNet, DanDomain, Danhost og Unoeuro Danmark - har med stor iver og kraft kastet sig ud i den indædte konsoliderings-kamp, der for tiden udkæmpes i hosting-branchen, hvor fusioner, opkøb og store kapitalindsprøjtninger hører til dagens orden.Zitcom har i kraft af dette på blot et år forbedret sit resultat med gigantiske 946 procent fra en indtjening før skat på 4,7 millioner kroner i 2015 til 48,9 millioner kroner i 2016.Efter skat lander Zitcom på et endeligt resultat på 38,3 millioner kroner mod blot godt halvanden million kroner året før.Omsætningen er samtidig steget fra 83,2 millioner kroner til 172,7 millioner kroner. Sammenholdt med kraftig vækst i en række øvrige nøgletal er det grundlaget for, at Zitcom bliver en klar vinder af årets Top 100.Årsagen til den enorme vækst er klar: Zitcom blev i 2015 købt af kapitalfonden HG Capital, der samtidig købte konkurrenten ScanNet og lagde selskaberne sammen.Fusionen betød, at Zitcom med et snuptag fordoblede sin størrelse, ligesom det væltede ind med nye kunder, nye medarbejdere og nye opgaver.Salget gjorde de tre Zitcom-stiftere, Lars Kromand, Pelle Smidt og Stefan Rosenlund, til velhavende mænd.Stefan Rosenlund - der gik i gymnasiet, da Zitcom blev grundlagt i en kælder - valgte dengang at geninvestere sin gevinst i selskabet, hvor han blev administrerende direktør, mens Lars Kromand og Pelle Smidt efterfølgende forlod selskabet.Fusionen af de to næsten lige store selskaber har været en af hovedopgaverne i det forgange år, fortæller Stefan Rosenlund til Computerworld, da vi møder ham i i selskabets nye hovedkvarter, der ligger i et stille industri-kvarter i udkanten af Skanderborg.Her flyttede selskabet ind for nogle måneder siden. Alt er stadigt nyt og skinnende, og ikke alting er på plads, men forventningerne til fremtiden er store.“Det er gået rigtigt stærkt,” siger Stefan Rosenlund, der med sine 35 år ligger nogenlunde på gennemsnitsalderen for en medarbejder i det unge selskab.Her er ingen kontorer, og alle - inklusive direktionen - sidder i åbne kontorlandskaber sammen med de øvrige medarbejdere.“Selvfølgelig har det været en opgave at få alting til at spille sammen, men det er faktisk gået meget hurtigere, end vi havde forventet,” siger Stefan Rosenlund.Zitcom forretning er delt op i to grene: Levering af hosting-ydelser til små og mellemstore virksomheder samt levering af bagved-liggende hosting-ydelser til op mod 1.000 danske partner-selskaber, der over hele landet sælger løsninger til deres kunder på toppen af Zitcoms platforme, der fungerer som integrerede dele af deres løsninger - og faktisk ofte uden at Zitcoms navn overhovedet bliver nævnt.Det betyder, at Zitcom ikke har nogen kørende konsulenter, som Stefan Rosenlund formulerer det. Den side tager partnerne sig af.Zitcom håndterer i dag ydelser for mere end 100.000 kunder - store som små og både private og virksomheder.En del er privatkunder, men hovedvægten af forretningen ligger i erhvervsdelen og i håndteringen af løsninger til de små og mellemstore virksomheder, der anvender Zitcom til eksempelvis at drive websites, mail-løsninger, e-handelsløsninger, domæner og lignende.Det er et marked i rivende udvikling: De mindre virksomheder bliver mere og mere digitaliserede, og her skal hosting-leverandørerne følge med i at udvikle og levere de ønskede ydelser. Det kræver kapital. Og her øjner kapitalfondene muligheden for at tjene gode penge.Konsolideringsbølgen i hostingbranchen har i de senere år således ført til salg af GlobalConnect (købt af kapitalfonden EQT), Systemhosting (købt af l Columbus), TDC Hosting (købt af Maj Invest), IT Relation og Frontdata (købt af Adelis Equity Partners), FrontSafe (købt af J2 Global), Jaynet og Solido (købt af Sentia) og DanDomain (købt af Intelligent).Faktisk er udviklingen gået videre for Zitcom, der i sommer blev solgt endnu engang - denne gang til belgiske Intelligent, der i juni også købte DanDomain, som nu bliver ført ind under Zitcom-paraplyen, der dermed kommer til at runde 175.000 kunder.Zitcom har desuden overtaget Danhost, Meebox og Web10 i løbet af de seneste måneder.Udviklingen er også drevet frem af flere af verdens helt store it-spillere, som i disse år investerer massivt i cloud-løsninger og byggeri af datacentre, som skal anvendes til at håndtere kundernes it-drift og -løsninger.De tæller både Google, IBM, Apple, Microsoft og Amazon og andre. I et bugnende marked bliver de nogle af de spillere, som Zitcom skal forsøge at udfordre.Hvordan vil en lille spiller fra Skanderborg gribe den opgave an?“Med gode priser, lokalt nærvær og dansk support,” lyder opskriften fra Stefan Rosenlund.En stor del af hemmeligheden bag den succesrige forretning er nemlig ifølge ham den effektive support i en tid, hvor ydelserne ganske vist skal fremstå mere og mere simple, men hvor den bagvedliggende infrastruktur og de bagvedliggende systemer vokser eksplosivt i kompleksitet.Selv om de store leverandører har lagt sig i selen for at gøre deres cloud-ydelser mere simple og enkle, kan det stadig være en stor mundfuld for en lille eller mellemstor dansk virksomhed eksempelvis at tage en løsning i Azure eller AWS i brug direkte ud af pakken.“Det kan faktisk være sindssygt kompliceret, og en stor del af årsagen til vores vækst og succes er, at vi omsætter alt det her tekniske tjuhej til forståeligt dansk,” siger Stefan Rosenlund.Hertil kommer kundeservice på dansk. Det er et område, som godt kan glide i baggrunden hos de store og gennemautomatiserede konkurrenter.Zitcoms allerstørste afdeling er netop kundeservice med op mod 40 medarbejdere, fortæller Stefan Rosenlund.Supporten udføres på alle kanaler - SoMe, mail, chat og telefon - men telefonen er sjovt nok stadig den foretrukne kanal hos mange kunder.Zitcom har indført en regel om, at alle telefonopkald til supporten skal besvares i løbet af maksimalt 20 sekunder, lyder det fra Stefan Rosenlund.“Det er klart vores opfattelse, at kvaliteten af kundeservicen fylder rigtigt meget hos de små virksomheder, og vi har haft en benhård strategi på området, for folks tålmodighed med deres devices er altså nærmest lig nul. Her kommer vi bare ikke uden om, at det ultimative er at kunne gribe knoglen og så få hjælp i løbet af 20 sekunder,” siger Stefan Rosenlund.Ifølge Stefan Rosenlund er også selskabets billing-platform en af de ikke uvæsentlige grunde til successen.Det kan lyde meget lavpraktisk, men med mere end 100.000 kunder - hvoraf mange køber ind for ret små beløb - er effektiv, automatiseret og fejlfrihelt afgørende, hvis man skal have en fornuftig forretning ud af sine anstrengelser.Det kræver en løsning, der effektivt kan holde styr på kunderne, deres adgange, forbrug og andre ting.Zitcom har selv udviklet sin billing-platform, der indeholder en række funktioner til selvbetjening og håndtering for kunderne og som samtidig giver klart overblik over kundernes adgangsforhold, forbrug og lignende.“Lige præciser et langt stykke hen af vejen faktisk det, som vi excellerer i. Zitcoms evne til effektiv afregning var faktisk en af de ting, som HG Capital så en fordel i,” siger Stefan Rosenlund.En del af opgaven i løbet af fusionen med ScanNet var derfor at effektivisere konkurrentens systemer.Udviklingen af billing-platformen løses internt i Zitcom, der beskæftiger seks-syv udviklere i det ny-indrettede hovedkvarter.De sidder i åbent kontorlandskab side om side med salgsafdelingen, hvor Stefan Rosenlund selv har plads.Her udvikler de løbende websites, kundeservice-løsninger, handelsplatforme og selvbetjenings-paneler, ligesom de orkestrerer ibrugtagning af nye produkter i de forskellige løsninger.“Når man skal betjene så mange kunder, så er man nødt til også at være en softwarevirksomhed. Vi har ikke outsourcet overhovedet, men har det hele i huset,” siger Stefan Rosenlund.Omkring 90 medarbejdere har deres daglige gang i det ny-indrettede hovedkvarter. De tæller blandt andre bogholderi- og administrations-folk, salg, drift, supportere, kundeservice-folk og udviklere.Hertil kommer 50 medarbejdere i DanDomain, som sidder i Randers, samt personale i selskabets to egne datacentre i henholdsvis Skanderborg og Randers. Zitcom anvender desuden to eksterne datacentre, som selskabet lejer sig ind i.Det er en strategi, som Stefan Rosenlund og Zitcom vil fortsætte med, og det ligger i planerne, at selskabet vil af med sine egne datacentre.“Den overordende trend går jo mod, at man beskæftiger sig med det, som man er bedst til, og for os er det ikke at drive bygninger og køl. Så vi er helt sikkert på vej ud af vores datacentre,” siger Stefan Rosenlund.HG Capitals salg af Zitcom til belgiske Intelligent i sommer giver yderligere næring til Stefan Rosenlunds vækstplaner.Han vil ikke sætte tal på planerne i et uforudsigeligt marked, men han siger, at det er planen, at selskabet skal vækste både organisk og via opkøb i løbet af de kommende år.“Og vi kommer til at vokse, det er helt sikkert,” siger Stefan Rosenlund.Der arbejdes for tiden således med ekspansionsplaner rettet mod de skandinaviske lande, som vil kunne involvere opkøb.“Den nye ejer [Intelligent, red] har ambitoner om at udforske crossboarder her i Skandinavien, og det er en helt naturlig vej for os at kigge. Vi har jo haft succes med at effektivisere virksomheder, der ligner os [med fusionen med ScanNet, red], så det er klart, at vores ejer ønsker at udforske mulighederne for noget lignende i resten af Skandinavien,” siger Stefan Rosenlund.Men der er også stadig muligheder i det danske marked, mener han. Mere end 90 procent af abonnenterne i Zitcoms marked genteger typisk deres aftaler med deres respektive hosting-leverandører ved kontrakt-udløb.Det betyder, at de forskellige leverandører er på jagt efter hinandens kunder.“Det danske marked er absolut ikke mættet. Det bliver afgørende, at vi er i stand til at vælge og udvikle de rigtige produkter, at vi kan integrere dem og supportere dem nemt og hurtigt, og at vi kan afregne dem korrekt,” siger han.