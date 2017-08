Ny iPhone på trapperne: Her er de nye features (og der er faktisk ikke så meget nyt)

Rygterne taler om nye iPhones d. 12 september, men hvor meget nyt er der egentligt på vej?

Foto: Reddit / kamikasky

Samsungs Note 8 er den nyeste telefon på markedet, hvis skærm dækker næsten hele fronten på telefonen. Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Reddit / kamikasky

Huawei har haft dualkameraer på sine telefoner siden foråret 2016. Senest har Huaweis søsterbrand Honor udgivet sin seneste telefon med dualkameraer, Honor 9.

Samsungs Galaxy S6 fra 2015 er en af de telefoner, som blandt andet kom med trådløs opladning. Foto: Morten Sahl Madsen

Lumia 950 benyttede sig af ansigtsgenkendelse via infrarøde sensorer, men Apples iPhone vil benytte sig af en "3D-sensor". Hvordan det vil virke, bliver spændende. Foto: Microsoft.

Apple-fans verden over er begyndt at glæde sig til 12. september.Her ventes Apple ifølge Forbes nemlig at annoncere tre nye iPhones: To, der ligner iPhone 7 og 7 Plus, men med bedre og opdateret hardware, og så iPhone 8.Eller iPhone X… eller Anniversary Edition...…eller iPhone Pro. Eller hvad Apple nu ender med at kalde den.Den skulle være den mest avancerede iPhone til dato, og der florerer allerede et utal af rygter, læk og ikke mindst billeder og renderinger af telefonen.Alle sammen som peger mod en spændende og interessant iPhone, der dog ser ud til kun at indeholde få nyskabelser, der ikke allerede eksisterer på andre telefoner.Det er en yndet strategi for Apple: At lade andre lege prøvekaniner med ny teknologi for først at tage den til sig, når teknologien er moden.Det kan man blandt andet se med det dobbelte kamera på iPhone 7 Plus, fingerskanneren siden iPhone 5S og “Widgets” fra Android.Det amerikanske medie Bloomberg har samlet en hel liste over de funktioner og designvalg, som forventes at være på den kommende iPhone 8.Og mange af teknologierne vil måske være en nyt for Apple, men har længe eksisteret hos konkurrenterne:Apple forventes at udstyre iPhone 8 med en skærm, der dækker næsten hele fronten. Det ser futuristisk ud, men Apple er langt fra den første producent, der leverer en telefon med sådan en skærm.Faktisk var det det for os i Vesten relativt ukendte selskab Xiaomi, der var først ude med en telefon sidste år, hvis front næsten kun bestod af en skærm. Den hed Xiaomi Mi Mix.I år er Samsung, LG og det lille selskab Essential med Android-faderen Andy Rubin bag sig, også klar med telefoner med masser af skærm.Ligeledes forventes Apple at vælge OLED som skærm-teknologi. OLED giver bedre farvegengivelser og større kontrast mellem hvid og sort. Mange andre producenter har forlængst taget teknologien til sig.Samsung har benyttet OLED-teknologi siden 2010 i selskabets smartphones og er nu gået over til AMOLED-teknologien i stedet.Ud over bedre farvegengivelser er fordelen ved OLED et mindre strømforbrug end LCD-skærme.iPhone 7 Plus var den første iPhone med to kameraer på bagsiden, og iPhone 8 forventes også at komme med to kameraer.Det er Apple heller ikke det første selskab på markedet med.HTC var først ude med en telefon med to kameraer, som dog var rettet mod at kunne opfange 3D fotos tilbage i 2011. Det var lidt en gimmick, men senere var både LG og Huawei klar med telefoner, som mikser to kameraer til at fange bedre fotos.Ligeså forventes kameraerne at være optimerede til at fungere som AR-kameraer sammen med Apples ARKit indbygget i iOS 11.Her er Apple heller ikke først ude, om end Apple har en anden tilgang til AR. Både Lenovo og Asus har allerede lanceret smartphones med AR-kameraer fra Googles Project Tango.Ifølge rygterne - og der er mange - vil iPhone 8 også få trådløs opladning.Apple benytter allerede trådløs opladning på sine Apple Watches, men bagbeklædningnen i aluminiums på iPhone 6, 6S og 7 forhindrer, at man kan oplade iPhonen trådløst.Den kommende iPhone 8 forventes at få et design med en glasbagside ligesom den gamle iPhone 4 - eller den netop lancerede Samsung note 8 - og derfor kan den understøtte trådløs opladning.Heller ikke her kommer Apple med noget nyt, da trådløs opladning oprinder helt tilbage fra 2009, hvr Palm, LG og Samsung har haft trådløs opladning i sine telefoner siden 2013 og 2015.Det kan dog være, at Apple forbedrer teknologien. Mens trådløs opladning længe har fungeret i eksempelvis Samsungs telefoner, er det en relativ langsommelig affære i forhold til opladning via kabel.iPhone 8 vil måske komme med en “3D-sensor” til at låse telefonen op via ansigtsgenkendelse. Dette sker, fordi Apple angiveligt fjerner fingeraftryksskanneren fra telefonen.3D-sensoren skulle altså sikre hurtig og sikker genkendelse, og selvom en “3D-sensor” er ny teknologi, er ideen gammel.Tidligere eksempler på ansigtsgenkendelse er eksempelvis Microsofts Lumia 950 og 950XL, der benyttede en infrarød sensor via Windows Hello, og også Samsung har ansigtsgenkendelse og Irisskanner i sine nye toptelefoner fra i år.Ansigtsgenkendelsen har dog hidtil ikke særlig sikker, da vi har kunne snyde ansigtsgenkendelsen med et tre år gammelt Facebook-foto:Du kan læse om andre rygter omkring iPhone 8 her i vores opsamling af alle rygterne: