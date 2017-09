Statens It i vildrede efter kaotisk rådgivningsforløb: Fejlagtig rådgivning har kostet styrelse 600.000 kroner

Forkert vejledning fra Statens It har kostet styrelse mere end en halv million kroner. Vejledningen har betydet indkøb af forkerte smartphones til et sikkerhedssystem, der ikke virker. Men Statens It vil ikke stille op til interview og ved faktisk ikke, om man må eller ikke må sige noget.

Lige før nytår købte Slots- og Kulturstyrelsen 263 smartphones som arbejdstelefoner til de ansatte på baggrund af en anbefaling fra Statens It.Den anbefaling skulle styrelsen ikke have fulgt.Baggrunden for telefonindkøbet var, at styrelsen tilbage i 2015 valgte at købe adgang til den mobile it-arbejdsplads, der går under navnet MIA.MIA blev også købt hos Statens It, formålet med systemet er at give de ansatte sikker adgang til styrelsens systemer fra mobilenheder.Da de ansatte havde mange forskellige telefoner, og man ville være sikker på, at det nyindkøbte system virkede hos alle, købte styrelsen de mange Android-telefoner.Statens It, der havde solgt styrelsen systemet, vejledte naturligvis i, hvilke telefoner, det skulle være.Det blev til 163 Huawei P9-telefoner og 100 Sony Z2-telefoner.Prisen for dem løb op i 470.000 kroner, men desværre for Slots- og Kulturstyrelsen stod det hurtigt klart, at vejledningen fra Statens It var forkert, og de spritnye telefoner virkede ikke med det system, de var købt til.Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst til Computerworld, at specifikationerne blev ændret kort tid efter, at styrelsen havde købt telefoner. Uden forklaring.Da Computerworld forsøger at få en forklaring fra Statens It, udspiller der sig et lettere kafkask scenarie.Den kommunikationsansvarlige afviser i første omgang at give indsigt i grundlaget for den pågældende vejledning med henvisning til, at det er fortroligt.Senere i samme samtale bliver Statens It i tvivl om, hvor vidt det egentlig er fortrolige oplysninger, men afviser fortsat, at nogen fra direktionen vil stille op til interview om, hvordan den fejlbehæftede vejledning er blevet til.Så langt så godt.Da Computerworld beder Statens It om at bekræfte, at Statens It ikke kan redegøre for, hvad der ligger til grund for vejledningen, fordi det måske/måske ikke er fortroligt, at og at man heller ikke vil kommentere sagen yderligere, får Computerworld tilsendt følgende svar:”Den anbefaling der blev givet til Slots- og Kulturstyrelsen, blev givet på baggrund af vores viden på daværende tidspunkt. Det har så vist sig, at den anbefaling ikke var god nok, og det var meget beklageligt. Vi har selvfølgelig ændret vores anbefaling efterfølgende,” hedder det fra Statens It, der altså afviser at stille op til interview om sagen.Tilbage sidder Slots- og Kulturstyrelsen med 263 nye smartphones, der ikke spiller sammen med den sikkerhedssoftware, de er købt til at understøtte.Til gengæld har det vist sig, at systemet fungerer fint på iOS-enheder. Som styrelsen ikke bruger.Kontorchef Kresten Bay er ærgerlig over situationen, og da hans styrelse ikke har lov til at skifte MIA ud med et nyt system, venter han på, om Statens It eller leverandøren Citrix."Hvis ikke vi kan få en garanti for at det virker på Android, så bliver vi nødt til at tage stilling til, om vi skal ændre vores indkøb, så vi kun køber platforme ind, der virker med MIA-løsningen," siger han til Computerworld.“Jeg mener ikke, at jeg har noget valg. Man kan godt sige, at vi er forpligtede af MIA og det påvirker os i forhold til de indkøb vi skal lave. Det er ærgerligt fordi jeg synes, at Android er en udmærket platform og den er også billigere, så vi har mulighed for hurtigere at skifte vores enheder ud.“