Teleselskabet Plenti skovler 17.000 kunder ind på ét kvartal: Nærmer sig hastigt målet

Teleselskabet Plenti, der debuterede på telemarkedet i marts sidste år med et pakkeprodukt og fri data, har nu 90.000 kunder.Dermed er Plenti næsten oppe på den officielle målsætning: 100.000 kunder inden for de første to år.Det var Computerworld, der afslørede planerne om Plenti allerede i januar 2016, hvorefter selskabet debuterede med sit første pakkeprodukt i midten af marts sidste år."En tommelfingerregel i forhold til vores egne beregninger er, at hvis vi har en 30-40.000 kunder inden for de første par år, er forretningen selvkørende. Men vores ambition er højere: Vi mener, at vi skal op på 100.000 inden for det første år eller to," forklarede Peter Mægbæk.Peter Mægbæk fortalte i marts i år til Computerworld, at Plenti nu var oppe på 55.000 kunder i Danmark, og han forventede dengang at kunne ramme 100.000 kunder inden nytår.Nu oplyser Plenti så, at de 90.000 kunder er i hus.“Plenti har siden lanceringen sidste år solgt deres mobilabonnementer til mere end 90.000 danskere. Det sidste kvartal alene indbragte Plenti over 17.000 kunder,“ skriver Plenti i en pressemeddelelse.“Vores markante vækst fortsætter også her efter sommerferien, og vi ser ind i at nå vores mål om 100.000 kunder væsentlig før tid. Det betyder, at vi kan se optimistisk på forretningen – på trods af at branchen står over for nogle udfordringer lige nu, bl.a. i form af EU’s nye roaming-regler,” lyder det fra medstifter og direktør, Peter Mægbæk.Tidligere i år fik Plenti en stor kapitalindsprøjtning på et tocifret millionbeløb af Preben Damgaard. Preben Damgaard trådte samtidig ind i bestyrelsen.Peter Mægbæk, der er direktør i selskabet, var i sin tid medstifter og administrerende direktør i Fullrate, som TDC købte i 2009 i en kæmpehandel. Han har også været administrerende direktør i Viasat.Den anden stifter er Morten Strunge, der stod bag teleselskabet Onfone, som TDC købte for omkring 300 millioner i 2011.