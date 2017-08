Fejlslagent kommunalt it-projekt koster EG næsten kvart milliard kroner

Et fejlslagent kommunalt it-projekt til 300 millioner får alvorlige konsekvenser for EG, der nedskriver hele projektet og ikke vil indgå lignende aftaler fremover.

It-leverandøren EG nedskriver hele sin investering i det problematiske arbejde med at udvikle systemet Kommunalt Ydelsessystem, der blandt andet skal anvendes til at håndtere kontanthjælpen for landets kommuner.Det samlede tab på systemet lander på 225 millioner kroner, viser EG’s netop offentliggjorte regnskab for andet kvartal.I en børsmeddelelse for andet kvartal skriver selskabet, at resultatet er ‘væsentligt påvirket af tilbageførsel af igangværende arbejder, bod til Kombit samt dækning af omkostninger i resten af kontraktperioden,’ som det hedder.Administrerende direktør, Mikkel Bardram, siger til IT Watch , at selskabet afskriver 225 millioner kroner på projektet, hvor timerne er lagt på balancen.Projektet har været en meget stor mundfuld for selskabet, der helt usædvanligt har valgt at trække Kommunalt Ydelsessystem helt ud ad regnskabet.Det sker, fordi selskabet har valgt ikke at indgå i ‘tilsvarende projekter fremover,’ hedder det og et resultat eksklusiv det dyre projekt derfor givet et ‘mere retvisende billede,’ hedder det.Du kan læse hele meddelelsen her. Det er kun et par måneder siden, at EG slog alarm på grund af det store projekt, der havde kurs direkte mod en ny offentlig it-skandale.Det skete efter, at kommunernes it-sammenslutning, Kombit, havde truet med at opsige samarbejdet på grund af voldsomme forsinkelser.EG skulle ifølge aftalen have leveret Kommunalt Ydelsessystem til kommunerne i slutningen af i år, men indtil videre vil leverancen tidligst finde sted i midten af 2019.Selskabet fyrede derfor i sommer 26 medarbejdere og indgik samarbejde med konkurrenten Netcompany i et forsøg på at få projektet til 300 millioner kroner på ret kurs igen.Samtidig betalte EG en kompensation på 50 millioner til kommunerne på grund af forsinkelsen.EG vandt opgaven i januar 2015. Det kan du læse mere om her:Selskabet fik i efteråret ny direktør i skikkelse af Mikkel Bardram, der afløste den mangeårige topchef Leif Vestergaard.EG landede i foråret et stort underskud på 232,7 millioner kroner, efter Mikkel Bardram havde igangsat en større oprydning og kurs-regulerende indsats i selskabet.