Test af Honor 9: Glimrende smartphone - til en stærk pris

Huaweis datterselskab Honor har lanceret sin Honor 9 i Danmark. Vi har testet smartphonen.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Opskriften på den gode jobannonce Vi husker kun 10% af, hvad vi læser. Derfor er det vigtigt, at din jobannonce skiller sig ud, hvis du vil tiltrække den rigtige it-kandidat. | Læs mere

Dobbeltkameraet fanger fine fotos, men vi mangler lidt mere aftenlys. Foto: Morten Sahl Madsen

Stort plus for stadig at have et audiostik.

Særligt kamera-appen er god på Honor 9. Foto: Morten Sahl Madsen

Annonce:

På ganske kort tid har den kinesiske netværksproducent Huawei formået at bryde igennem med ikke bare et, men to brands, Huawei og datterbrandet Honor.I dag er Huawei verdens tredjestørste producent af smartphones både på verdensplan og i Danmark.Det er ikke kun imponerende, men også farligt. For med den hastighed kan man ende med at springe over, hvor gærdet er lavest.Og det er sket med Huawei-datterselskabet Honors seneste smartphone, Honor 9.Ikke fordi det er en dårlig smartphone. Honor 9 er på trods af et småsjofelt navn (“Honor-ni, hihi...)” en glimrende telefon. Men der er bare ikke særlig meget nyt ved den i forhold til en anden Huawei-telefon, som Huawei har solgt i snart et halvt år.Honor 9 bryster sig af at have en HiSilicon Kirin 960-processor, den samme der sidder i sidste års fremragende Huawei Mate 9 Pro, 4GB hukommelse og 64 GB lagerplads med plads til et microSD-kort.Der er endda en audioport i bunden ved siden af en USB C-port.Her er dog ingen lynopladning, så sammenlignet med ladetiden på andre nye smartphones, kræver Honor 9, at du væbner dig med tålmodighed.Skærmen er 5.2 tommer stor og har en opløsning på 1.920 x 1.080 også kaldet FHD eller FullHD. Det er en lav opløsning i forhold til toptelefoner som Samsung Galaxy S8, HTC U 11 eller Huawei Mate 9 Pro, men stadig skarp nok til langt de fleste brugere, medmindre du køber telefonen til VR.Honor 9 byder på et kamerasetup med to kameraer, et på 12 megapixel (farve) og et på 20 megapixel (sort/hvid), der sammen med en heftig efterbehandling giver fotos til UG, omend vi savner lidt dynamik og lys i de sene aftentimer.Vores største kritik af kameraet er dog manglen på optisk billedestabilisator. Det gør en verden til forskel og er ofte det, der adskiller de dyreste smartphones fra de billigere.Herunder er et par eksempler på kameraets kunnen.Alt sammen til den nette pris af 3.690 kroner.Så hvorfor den sure mine i introstykket?Fordi vi har set den her telefon før, blot i et andet design kaldet Huawei P10.Honor 9 har den samme hardware, samme kamera, samme type skærm, om end en smule større og samme kamera, blot uden Leica-mærket ved siden af optikken.Den største forskel er udseendet. Imens Huawei P10 byder på et udseende, der minder om en iPhone 7 i matsort afbøjet metal, har Honor 9 en bagside i glas med en særlig film under, der får lyset til at spille.Honor har et yngre, mere flashy udseende modsat P10, der ikke tiltrækker nær så meget opmærksomhed. Hvad der bør få opmærksomhed er byggekvaliteten, som er god. Her er ingen knirken eller på anden vis dårlige samlinger.Det ser uden tvivl flot ud, men telefonen opsamler også flere fingeraftryk end P10, og designet minder altså lidt om Samsung S6’er fra 2015.Honor 9 er ligesom P10 konservativ i sit udseende. Vi er begyndt at se smartphones med skærme, der dækker næsten hele fronten af telefonen, og Honor 9 ser bare gammeldags ud ved siden af LG G6, Samsung Galaxy S8 eller Note 8.Telefonen er udstyret med Huaweis egen Android-version kaldet EMUI. EMUI er bygget på Android 7.1, og sammen med den vilde processor fra sidste års topmodel, Mate 9 Pro, har vi ikke en finger at sætte på ydeevnen.Selv store og tunge 3D-spil bliver afviklet uden problemer, men går du op i specifikationer, vil du nemt kunne finde hurtigere smartphones på markedet, såsom OnePlus 5 eller Nokia 8 i nogenlunde samme prisklasse.Vi oplever dog ikke den samme glæde på batterifronten. Telefonen er udstyret med et 3.300 mAh stort batteri, hvilket er ret så standard, men vi oplever alligevel ofte, at vi ikke kan komme igennem en hel dag uden at skulle oplade telefonen.En almindelig opladning fra 0 til 100 procent tager cirka to timer.Honor 9 er en fin smartphone til en rigtig fornuftig pris, som højst sandsynligt vil gøre de fleste glade. Det er en flot telefon, omend den let bliver fedtet til, kameraet skyder flotte fotos og hardwaren klarer 99 procent af alle spil og opgaver.Men Honor 9 er en god smartphone, fordi den mere eller mindre er en allerede god P10 i ny boks.Honor 9 byder ganske enkelt kun på ganske lidt nyt fra det kinesiske selskab, og man kan undre sig over, at den overhovedet kommer til salg i Danmark, da det kan skabe forvirring hos forbrugerne.Du skal ikke købe Honor 9, fordi den byder på nye teknologier eller innovationer, men fordi du leder efter en udmærket Android-telefon til en nogenlunde fornuftig pris.