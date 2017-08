Efter gigantbøde for konkurrenceforvridning: Nu vil Google leve op til EU's krav

Google overholder sine deadlines i forhold til EU, om hvordan selskabet vil leve op til EU-sag om konkurrenceforvridning

Annonce:



Annonce:

Googles egne tjenester inden for shopping og prissammenligninger, Google Shopping og Google Product Search.





Ud over deadlinen tirsdag omkring de reelle forslag, har EU-kommisionen også fastsat en dato for, hvornår Google skal stoppe med praksissen: den 28 september.



Når Google ikke sin deadline venter der potentielt flere bøder på fem procent af moderselskabet Alphabets daglige omsætning, hvilket svarer til cirka 75 millioner kroner hver eneste dag.



Der kan i fremtiden også ventes flere afgørelser fra EU angående Google, i det EU for tiden også gransker Googles Android-software samt AdSense-annoncerings-tjeneste.

EU mistænker Google for at tvinge telefon-producenter til at installere Google-produkter i deres versioner af Android.

Google er nu klar med forslag til, hvordan søgegiganten har tænkt sig at stoppe med at favorisere sine egne salgstjenester i Google-søgemaskinen.Det skriver Reuters Google har ifølge EU-kommisionen igennem flere år udnyttet sin position som Europas mest benyttede søgemaskine, og på den måde promoveretDet resulterede tidligere på året en gigantbøde på 2,4 millarder euro - knap 17,8 millarder kroner - samt krav om at Google skulle komme med forslag til at ændre praksis inden tirsdag denne uge.Googles forslag er ikke offentlige, men en talsmand for EU-kommisionen udtaler til Reuters, at forslagene er modtaget, og at Google løbende holder kommisionen opdateret.