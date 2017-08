YouTube får nyt design - og der er godt nyt til natteravnene

En af verdens absolut mest benyttede videotjenester, YouTube, er i gang med en større makeover. Tjenesten får nu blandt andet “Darkmode."

YouTube, videotjenesten med alt fra videoer med atomfysik, popmusikere til kattevideoer og “vbloggere,” står nu over for et større makeover.Det skriver Google på i et blogindlæg efter at have testet designet i et halvt års tid.Du kan læse hele blog-indlægget her: [url=https://youtube.googleblog.com/2017/08/a-new-youtube-look-that-works-for-you.html]A new YouTube-look that works for you.[/url}.Det nye design er enklere og simplere end det hidtidige. Måske mest ventet er YouTubes nye “Darkmode,” som omdanner de hvide flader til mørkegrå eller sort.Det vil gøre det mere behageligt at se og bladre i YouTube i de sene aftentimer, hvor store hvide flader kan give ømme øjne.YouTube-siden får også flere animationer og flader, som benytter Googles Material Design-stil, der også benyttes på alle Googles andre platforme og tjenester.Det gamle og velkendte YouTube-logo har også ændret sig en smule, så det bedre kan benyttes på flere platforme.Ligeledes bliver platformen optimeret til bedre at kunne vise videoer filmet i både vertikal form - film optaget med en smartphone på højkant - og kvadratiske videoer, der ofte er filmet til tjenester som Instagram.Det nye design og logo sker efter Googles redesign af selskabets mobil-apps tidligere i år.Google skriver også, at redesignet er en løbende affære, og at vi kan forvente at se flere nye funktioner eller nyt udseende i løbet af året.Ikke alle funktioner er rullet ud til alle. Eksempelvis kan vi ikke få Darkmode til at fungere endnu, hvilket tyske YouTube-brugere godt kan.