Ny WiFi-standard vil betyde store forbedringer af dit trådløse netværk: Det kan du vente dig af 802.11ax

Det er gyldne tider for forbrugere og virksomheder med en trådløs fetich. På mobilområdet gennemgår 4G en rivende udvikling, og 5G er så småt også begyndt at banke på døren til fremtidens hjem og kontorer.WiFi-teknologien står bestemt heller ikke stille. I øjeblikket fokuserer industrien meget på videreudviklingen af standarden 802.11ac og det nye WiGig-koncept, der gør det muligt at erstatte kablerne med trådløse signaler.Den kommende udgave af WiFi-standarden, 802.11ax, lover dog i dén grad også godt for de mange trådløse netværk, der i dag præger vores digitaliserede verden.802.11ax er nemlig i høj grad designet til at tage hånd om nogle af det største problemer, der fortsat kendetegner WiFi-teknologien.Det handler ikke mindst om batteriforbruget på de enheder, der kobles på netværket, ligesom det også gælder udfordringen med, at for mange enheder på samme netværk betyder udfald og langsommere forbindelser.Nå ja, og så er der naturligvis også hastigheden - den del vender vi lige tilbage til.Selvom selve den specifikationen, der danner udgangspunktet for 802.11ax, allerede er ganske godt på vej til at være klar, bliver det formentlig først i slutningen af 2017 eller i løbet af 2018, at standardiseringsorganisationen IEEE trykker på knappen, så 802.11ax er en helt officiel standard.Vi kender dog allerede nu de vigtigste nyheder, der kommer til WiFi-teknologien, når den nye 802.11ax er en realitet på det kommercielle marked.Samtidig plejer nogle router-producenterne at begynde at understøtte nye standarder på nyt udstyr allerede inden, at selve specifikationen er helt officielt godkendt - ikke mindst for at undgå, at forbrugerne venter med at købe en ny trådløs router.Generelt kan man beskrive 802.11ax, som en WiFi-standard der er designet til at matche den moderne brug af trådløse netværk. Det kan sammenlignes lidt med 4G og 5G inden for mobilnetværk.Den moderne trådløse verden handler nemlig om, at langt flere enheder er koblet på hver sendemast/hvert hotspot.Hvis det ikke skal give en ringere trådløs oplevelse, skal netværket kunne håndtere mange forbindelser på én gang, uden at det går for meget ud over hastighederne eller stabiliteten. Det er en klar forventning, at 802.11ax bliver bedre end 802.11ac til dette.Det sker ved hjælp et såkaldt multi-user multiple input-multiple output-design, der groft sagt betyder, at mange datastrømme kan håndteres uafhængigt af hinanden på samme tid.En anden vigtig fordel, der ofte fremhæves ved 802.11ax-standarden, er, at den vil være langt mere blid ved batteriforbruget på de enheder, der er koblet til det trådløse netværk.WiFi har nemlig altid været lidt af en batterisluger, men den del skulle blive kraftigt forbedret med den nye udgave af teknologien.En stor del af forklaringen på, at det kan kan lade sig gøre, er, at 802.11ax er langt bedre til at fortælle enhederne, hvornår de har brug for at være på WiFi-netværk, og hvornår de ikke har.Når det ikke er nødvendigt, går forbindelsen ganske enkelt i en form for dvale, hvilket så betyder, at der ikke suges strøm unødvendigt på batteriet.Tilbage til det med hastighederne: Her kan den nuværende 802.11ac-standard allerede i dag give brugerne trådløse gigabit-hastigheder.802.11ax vil dog forbedre de trådløse hastigheder markant i forhold til forgængeren. Her taler man om en tophastighed på 10 gigabit i sekundet - altså 10 gange så meget, som den nuværende standard kan levere.Alt i alt er der meget at glæde sig til, hvad angår 802.11ax. Ting tager dog som bekendt altid tid, og den nye WiFi-stardard er ingen undtagelse:Først skal de trådløse routere opgraderes, og derefter skal forbrugere og virksomheder anskaffe sig computere, tablets, smartphones og andet, der rent faktisk understøtter den nye trådløse teknologi.