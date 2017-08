Nu kommer de fede Nest-produkter endelig til Danmark: Her er priser og funktioner

Det vælter frem med fede produkter til det smarte hjem. Og nu kan du endelig købe enhederne fra Nest i Danmark - men vi må desværre vente længe på firmaets mest spændende model.

Nest Protect er en smart røgalarm, som advarer dig hvis ikke alting er som de skal være derhjemme. Protect arbejder sammen med kameraerne, så du også får billeder af hvad der sker.

IQ er topmodellen og kan blandt andet lavet timelapse-videoer over dagen i dit hjem. Du kan desuden, af hensyn til privatlivet, sørge for at kameraet automatisk slukker når du eller andre i familien er hjemme. Det styrer Nest ved at holde øje med familiens telefoner. IQ kan desuden sende billeder til dit Apple Watch eller Apple TV 4. generation.



Flere af funktionerne kræver dog et abonnement til 80 kroner om måneden.

Der sker ikke så meget med telefoner, tablets og computere for tiden. Den ene model ligner den anden og for en teknologinørd er det som om, at udviklingen er stillet mere på evolution end revolution.Til gengæld er udviklingen inden for digitale assistenter som Amazons Alexa, Apples Siri, Googles Home og Microsofts Cortana i rivende udvikling.Assistenterne er i sig selv spændende. Men det, som de især er med til at accelerere, er forbindelserne mellem mange forskellige enheder, ofte med assistenterne som det centrale omdrejningspunkt.Nogle af de mest spændende enheder, som nu kan forbindes, er fra amerikanske Nest (der er ejet af Google) som siden 2010 har designet og produceret intelligente termostater, smarte overvågningskameraer og avancerede røgalarmer.De har indtil nu kun været mulige at købe i udlandet, men nu kommer de endelig til Danmark.I første omgang er det dog kun Nests kameraer og røgalarmer, som lander i de danske butikker.Vi må derfor se langt efter de smarte termostater, som Nest oprindeligt slog sig op.Det skyldes, Nests europæiske marketingchef, Lionel Guicherd-Callin, som Computerworld har talt med i forbindelse med lanceringen, at de danske varmesystemer oftest styres fra de enkelte termostater og ikke har en central enhed, som Nest kan tale med.Det er dog stadig interessante produkter som Nest har line op til lancering i Danmark. Der er tale om:, som er en talende og intelligent røg- og kuliltealarm. Er der noget galt, sender den dig besked - og så kan den få dine Philips Hue pærer til at blinke rødt. Den kører på seks AA-batterier og kommer til salg for 1.099 kroner.er topmodellen og er et intelligent sikkerhedskamera, der kan skelne mellem genstande, kæledyr og personer. Nest Cam IQ giver dig 1080p HD-video, HD-lydkvalitet og livestreaming døgnet rundt. Prisen for IQ er 2.899 kroner.er lillebroren til IQ. Den sender også i 1080p HD og koster 1.649 kroner.er vejrbestandig og sluttes til et strømstik, så du kan overvåge udendørsarealer. Prisen er 1.899 kroner.Ifølge Lionel Guicherd-Callin har Nest i forbindelse med lanceringen indgået en aftale med DONG Energy, som sikrer nye og eksisterende kunder rabat på flere af produkterne. Nest kommer desuden til salg i blandt andet Elgiganten.Computerworld er ved at teste Nest-modellerne og har en anmeldelse klar i den kommende uge.Vi kan dog allerede nu sige, at en af de spændende ting ved Nest er muligheden for at integrere kameraerne og alamerne med andre smarte produkter som Amazons Alexa og Philips Hue. Se en liste over alt hvad der virker med Nest her Nest blev stiftet af Tony Fadell i 2010. Fadell var en del af holdet, der skabte den første iPod. Han solgte i 2014 firmaet til Google og forlod endegyldigt Nest i 2016.