IFA åbner torsdag: Det kan du vente dig på Europas store tech-messe i år

IFA-messen i Tysland skydes i gang i denne uge.

Lækket foto af Samsungs nye fitness-ure.

ZX1. Foto: 9to5Google

lækket foto af LG V30.

Det er blevet tid til en af årets sidste store elektronik-messer, IFA-messen i Berlin.Det er Europas største af slagsen og alverdens tech-producenter anvender tyoisk messen til at løfte sløret for nye produkter i lange baner.Vi har taget et hurtigt kig på, hvad vi forventer at se af nyheder i år. Og også lidt om, hvad vi ikke forventer.Samsung har tidligere benyttet IFA-messen til at annoncere sin Note-serie, men Note 8 blev allerede præsenteret sidste uge ved en event i USA.Derfor skal du heller ikke forvente nye smartphones fra Samsung på IFA. S8, S8+ og Note 8 er på markedet, og Samsung opdaterede sine billigere A-telefoner tidligere på året.I stedet kan du forvente nye wearables, såsom et nyt Gear Fit 2 Pro (som der allerede er lækket nogle detaljer om), ligesom vi venter et nyt Gear Sport i Gear 3-serien.Motorola (ejet af Lenovo) forventes at lancere mindst én smartphone på IFA, nemlig Moto X4-telefonen.Læk og fotos af telefonen beretter om dobbelt kameraer, en buet bagside og en Snapdragon 630-processor, hvilket placerer Moto X4 som en middelmådig smartphone, som dog også er billigere end topmodellerne på markedet.Microsoft er sjældent en del af IFA, men i år har Microsoft planer om at lancere nye VR- og AR-briller - samlet set kaldet 'mixed reality' - sammen med HP, Acer, Lenovo, Dell og Asus.De selvsamme virksomheder forventes også at lancere nye computere, som enten fungerer sammen med AR-brillerne, eller som understøtter de nye ARM-processorer fra Qualcomm.Det betyder ultratynde og batterivenlige bærbare computere, der stadig kan afvikle “ægte” Windows-programmer.Sony, Sony, Sony… Sony har benyttet IFA til lancering af sine Xperia-telefoner de sidste par år, og i år ventes ikke at blive en undtagelse.Læk viser Xperia ZX1 og ZX1 Compact-telefoner, som forventes at komme med en Snapdragon 835-processor.Desværre har begge telefoner også det samme design, som Sony har benyttet sig af nu i flere år med skarpe kanter, tydelig ramme omkring skærmen foroven og forneden og kun et enkelt kamera på bagsiden.Dobbeltkamera er ellers en trend, som mange andre mobilproducenter nu omfavner.LG er presset på mobilmarkedet. LG G6 har langt hen ad vejen fået glimrende anmeldelser, men blev lanceret med en gammel processor samtidig med, at Samsungs S8 også blev lanceret.Samsung vandt det kapløb.Læk fra LG selv viser dog, at LG er på vej med en ny smartphone: LG V30. Det er LG’s egentlige topmodel i år med en opdateret Snapdragon 835-processor og en skærm, der dækker næsten hele fronten af telefonen.Ligeledes kommer telefonen tilsyneladende med QuadDAC, der vil give en bedre lydoplevelse, og LG’s gode dualkamera.Om V30 kommer til Danmark er dog usikkert. Tidligere har 10 og V20 enten været længe om at ramme den danske grænse, eller også blev den slet ikke sat til salg i Danmark.Acer har allerede varslet store nyhedert og har indkaldt til stor pressekonference. Selskabet har da også tidligere benyttet IFA til at annoncere produkter.Blandt andet benyttede Acer sidste år IFA til at præsentere sin lettere sindsyge gaming-bærbar Predator 21X med to GTX 1080-kort.Forvent derfor også en eller anden form for lancering af ny hardware ved IFA.Forvent at se nye Lenovo-telefoner fremvist på IFA, men det mest interessante bliver nok nye Yoga-computere.Lenovo er en af verdens største producenter af bærbare computere, og Yoga-serien er populær.Sidste år annoncerede Lenovo sin Yoga 910, så forvent en efterfølger til denne sammen med andre nye Lenovo-computere.Lenovo overraskede også sidste år med en mini tablet/bærbar, som havde et glastastatur, så Lenovo kan overraske igen med et unikt produkt.Asus har et pressemøde ved IFA-messen, men det er ikke umiddelbart til at regne ud, hvad der vil blive præsenteret.Asus har blandt andet for nylig lanceret sin ZenFone AR.Ligeledes er der også en chance for, at Asus viser nyt PC-lir frem enten i form af nye Zenbooks eller nye gaming-enheder i sit underbrand, Roc.