Apple slog to tredjedele af markedet: Tim Cook modtager kæmpebonus

Apple har over de seneste tre år slået to tredjedele af USA's største 500 selskaber i vækst. Det udløser kæmpebonus til topchef Tim Cook.

Apple topchef, Tim Cook, bliver som mange andre topchefer i vid udstrækning aflønnet i forhold til selskabets resultater.Derfor smitter det direkte af på hans bankbog, når Apple har vind i sejlene. Og det har selskabet for tiden.Faktisk har Apple over seneste tre år performet bedre end to tredjedele af selskaberne på den såkaldte S&P 500-liste, som er 500 store, børsnoterede amerikanske virksomheder.Det udløser nu en gigantbonus til Tim Cook, der ifølge en meddelelse til det amerikanske finanstilsyn har modtaget Apple-aktier for 89 millioner dollar - 550 millioner kroner.Aktierne har han solgt omgående og fraregnet skatter og lignende, har det betydet, at Tim Cook har hævet 265 millioner kroner i kontanter, som han har sat ind på sin bankkonto.Tim Cook er allerede god for mere end fem milliarder kroner. Han meddelte i 2015, at han agter at donere det meste af sin formue på dengang til velgørende formål - dog først efter, at han har finansieret sin nevøs uddannelse. Tim Cook har ikke selv børn.Han har en fast månedsløn på 4,5 millioner kroner, hvilket gør ham til en af de lavestlønnede topchefer blandt virksomhederne på S&P 500-listen.Tim Cook overtog ledelsen af Apple i 2011 før den berømte Steve Jobs' død i oktober 2011.Den nuværende store aktieudbetaling er en del af en aftale, som han ved sin tiltrædelse blev stillet i udsigt.Dengang havde den fulde pakke en samlet værdi på 380 millioner dollar, men Apples aktiekurs er steget voldsomt siden. Det betyder, at Tim Cook med den nuværende aktiekurs har udsigt til yderligere 484 millioner dollar i takt med, at aktierne bliver solgt.Kurserne kan dog som bekendt både stige og falde. Apples aktiekurs er steget med næsten 40 procent siden nytår.Selskabet præsenterer om et par uger en ny iPhone, og der er store forventninger til den nye model, efter både iPhone 6 og iPhone 7 er blevet bestsellere.Du kan se Apples indberetning til den amerikanske Securities and Exchange Commission