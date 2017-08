Regeringen vil give it-virksomheder mulighed for kun at aflønne med aktier, men forslaget møder hård kritik fra Prosa

"Det her er jo helt grotesk," mener Hanne Lykke Jespersen, næstformand i Prosa.

I fremtiden skal it-virksomheder kunne aflønne de ansatte udelukkende med aktier. Men forslaget møder modstand fra it-fagforeningen Prosa. "Det er jo ikke medarbejderen, der har styr på, hvordan det går virksomheden," mener fagforbundet.

Et nyt vækstudspil fra regeringen giver mulighed for at virksomheder kan aflønne deres medarbejdere 100 procent via aktier under favorable skattevilkår, skriver DR.dk Det er en model, som især det danske it-iværksætter-miljø længe har efterspurgt.Men udspillet vækker langt fra begejstring i den danske it-fagforening Prosa.“Det her er jo helt grotesk, for det betyder, at man slet ikke er sikker på at få noget som helst for sit arbejde. Når vi rådgiver folk, siger vi, at det er som at tage en lottokupon, og du skal være villig til at spille med det. Men der er altså ikke mange mennesker i befolkningen, der kan lade være med at få løn og så spille med det,” siger Hanne Lykke Jespersen, næstformand i Prosa, til DR.Hun frygter især, at Prosa-medlemmerne risikerer at investere deres arbejdstid i virksomheder med ringe fremtidsudsigter og efterfølgende stå med håret postkassen, når virksomhederne må kaste håndklædet i ringen“Det er jo ikke medarbejderen, der har styr på, hvordan det går virksomheden, om man trækker penge ud andre steder og så videre. Så man kan sagtens miste pengene og så ikke engang få noget fra Lønmodtagernes Garantifond, og man kan blive ramt på dagpengene i tilfælde af en konkurs, så det fraråder vi på det kraftigste vores medlemmer," siger Hanne Lykke Jespersen til DR.Det er regereringens forhåbning, at aktieudspillet vil gøre det lettere for vækst-viirksomheder at kunne tiltrække højtkvalificeret udenlandske arbejdskraft.Udspillet indebærer blandt andet, at den marginale aktieindkomstskat bliver reduceret med 15 procentpoint fra 42 procent til 27 procent.