Første computer med ny Intel-processor klar: Op til 40 procent hurtigere

Dell er den første producent, som er klar med Intels nye Kaby Lake R-processorer, som leverer op til 40 procent bedre ydeevne end sidste års model.

Dell XPS 13 er allerede en af de bedste bærbare computere på markedet, og nu er den blevet endnu bedre.I forbindelse med dette års IFA-messe har Dell annonceret nye versioner af Dell XPS 13 med Intels spritnye 8-generation Kaby Lake R-processorer.De opdaterede XPS 13-modeller udkommer d. 12 september, men det er kun de dyreste versioner, som har den nye Kaby Lake R-processor.Intel lover, at de nye 8-gen-processorer vil give op imod 40 procent bedre ydeevne, hvilket til dels er på grund af et større antal kerner.Til sammenligning var ydeevnehoppet fra Sky Lake (6. Gen) til Kaby Lake (7. Gen) kun knap 15 procent.De nye Kaby Lake R-processorer er alle quadcore-processorer og rettet mod ultrabook-segmentet - de meget tynde og ofte dyre bærbare comptuere.Det er første gang, at ultrabooks får quadcore-processorer, og Dell fortæller, at de har oplevet op imod 45 procent forbedret ydeevne i forhold til en ældre XPS 13 med en 7-generation processor.Det betyder, at en tynd computer i stil med Dell XPS 13 ikke længere går helt så meget på kompromis med ydeevnen som tidligere.Helt specifikt handler det om to Dell XPS 13-enheder, som får Kaby Lake R:En model med en i5-8250U (1,6GHz /boost: 3,4GHz) eller en mere kraftig i7-8550U (1.8GHz /boost: 4GHz).Der er endnu ingen danske priser, men modellen med i5-8250U står til en pris på 1400 dollars.Dell annoncerede de nye computere i forbindelse med IFA-messen i Berlin, og det forventes også, at blandt andet Lenovo også fremviser nye computere med den nye processor-type.