Regeringen vil støtte dele-økonomi med 100 millioner kroner om året - flere store planer på trapperne

I de kommende måneder vil regeringen løfte sløret for flere digitale planer, der skal sætte skub i både digitalisering og dele-økonomi.

Regeringen vil med flere forskellige forslag have mere gang i den digitale udvikling i Danmark.Det fremgår af regeringens nye vækst-plan, ‘Sammen om fremtidens virksomheder,’ som regeringen har præsenteret onsdag.Her fremgår det, at regeringen vil afsætte 125 millioner kroner om året fra næste år og til 2025 til at fremme det, som kaldes en ‘digital strategi.’Det er en plan, som ventes offentliggjort inden for de kommende måneder, og som kommer til at tage udgangspunkt i de forslag, som Det Digitale Vækstpanel præsenterede i foråret med en række konkrete forslag.Regeringen vil også inden for de kommende måneder præsentere det, som den kalder en ‘del-økonomisk strategi.’“Danmark skal udnytte deleøkonomiens potentiale både som drivkraft for vækst og innovation og som løftestang til en bedre udnyttelse af kapitalapparat og ressourcer,” hedder det.Konkret vil regeringen bruge 100 millioner kroner om året på at fremme del-økonomi i blandt andet ‘velfungerende markeder med gode betingelser for tillid, flere valgmulgiehder og konkurrence,” som hdet hedder.De 100 millioner kroner skal ikke mindst afsættes til forskellige skatte-initiativer, hedder det. Det fremgår ikke, hvilke konkret initiativer, der kan være tale om.Sikkert er det dog, at netop skatten har været central i den omfattende ballade om dele-tjenesten Uber, som i sommer resulterede i, at denne kendte deletjeneste trak sig ud ad Danmark.“Der skal betales skat i overensstemmelse med skattereglerne. Danmark skal følge med og være klar til en fremtid, hvor deleøkonomien skal bidrage til, at væksten øges på en bæredygtig og smart måde,” lyder det i planen.I udspillet indgår også forslag om ny finansiering af vækstvirksomheder - blandt andet ved at lempe regler for aktier på forskellig måde.Udspillet skal nu forhandles på plads af Folketingets partier.