Truslerne mod mobilselskaberne hober sig op: Her er de store udfordringer

WiFi fylder stadig mere på smartphonen, indholdstjenesterne leveres af andre selskaber, og mobilnummeret betyder ikke længere det store. Mobilselskaberne har en række alvorlige udfordringer, der truer deres fremtid.

De mange over-the-top-tjenester (OTT) - eksempelvis streaming-tjenesterne og sociale medier - nyder godt af teleselskabernes stadig bedre kablede og trådløse infrastrukturer.Men OTT-tjenesterne udgør samtidig en alvor udfordring for teleselskaberne.Det er nemlig i høj grad de tjenester, man kan sælge oven på et netværk, der er med til at gøre forretningen lukrativ.Selve netværksdelen er det sværere at tjene penge på, fordi prisen på rå forbindelser hele tiden presses ned i takt med den teknologiske udvikling og den øgede konkurrence, og fordi det er forbundet med ganske høje udgifter at etablere og udbygge netværk.Så når forbrugerne forelsker sig i Netflix og Viaplay, går chat-amok med Facebook Messenger, eller har videosamtaler over Skype, Facetime og Google Hangouts, er det ikke noget, der giver kroner i kassen hos teleselskaberne.Og det er langt fra den eneste udfordring, telebranchen og især mobilselskaberne står med.Det fremgår af en ny rapport fra McKinsey. Rådgivningsfirmaet skriver i analysen , at mobiloperatørerne risikerer at blive overflødiggjort.“Forbrugere, der er på farten, behøver måske snart ikke længere mobiloperatører for at holde forbindelsen til resten af verden.”“WiFi-netværk, der ofte tilbydes gratis, bliver stadig mere almindelige, og nye low-power og satellitsystemer kan give nye måder, hvorpå brugerne helt kan slippe uden om mobilnetværk.”Samtidig er det en udfordring, at tale og beskeder i dag i stigende grad sker via apps.“Over de seneste to år har over-the-top-applikationer snuppet en stor del af tale- og besked-forretningen og tilbyder bedre kvalitet end traditionelle mobilnetværk i mange udviklingslande,“ lyder det i rapporten.McKinsey hæfter sig samtidig ved det faktum, at WiFi-netværk i dag på globalt plan leverer omkring 70 procent af de data, som de mobile enheder modtager og sender.Alt tyder på, at WiFi-netværkene kun vil blive endnu mere allestedsnærværende i de kommende år.Samtidig er det en udfordring for de traditionelle mobilselskaber, at det gammeldags mobilnummer bliver stadig mindre relevant, lyder det fra McKinsey.“At mobiltelefonnummeret træder i baggrunden er dog den største indikation af, at mobiloperatørerne har mistet deres tag i 'connectivity'. Disse numre udgør et direktøe link mellem kunder og mobiloperatører, men mange over-the-top-applikationer dropper dem til fordel for individuelle brugernavne og adgangskoder."“Hvis mobilkunder ikke længere har brug for telefonnumre, vil mobiloperatører have mistet et afgørende link til deres markeder,” skriver McKinsey.Nu skal man naturligvis ikke male fanden på væggen, når mobiloperatørerne alene her i Danmark omsætter for mange milliarder kroner om året, og dataforbruget på de mobile netværk fortsætter med at stige kraftigt år for år.Alligevel er det tankevækkende, hvor meget WiFi-forbindelserne faktisk fylder på mobile enheder selv i et land som Danmark med rigtig gode og veludbyggede mobilnetværk.Sidste år konkluderede en rapport fra OpenSignal, der løbende tracker mobil-situationen i en lang række lande, at WiFi er en helt central netværksteknologi for de danske mobilbrugere.Ifølge OpenSignal bruger danske smartphones over 56 procent af tiden på WiFi frem for 3G eller 4G.McKinsey anbefaler med udgangspunkt i de mange udfordringer, at mobiloperatører i høj grad skal fokusere på, hvordan man kan øge værdien af connectivity.Det er formentlig en helt afgørende nøgle til at skabe fremtidens teleforretning, lyder det i rapporten.