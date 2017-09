Mogens Nørgaard: Kære med-danskere, vi er de klogeste mennesker i verden

Klumme: Vidste du, at der gælder to helt specielle forhold i Danmark? Og at de forhold gør, at vi ALTID har brug for specielle løsninger? Og at vi derfor "ikke bare" kan kopiere noget fra andre, som tilsyneladende virker, er godt, billigt og effektivt.

Annonce:



Annonce: Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere Kære med-danskere!



Har I også lagt mærke til, at der ind imellem tilsyneladende er løsninger i andre lande, som ser ud til at virke bedre end de tilsvarende danske?



I ved - svenskerne kunne tilsyneladende lukke tog-døre om vinteren dengang, hvor vore gamle S-tog ikke kunne?



I ved - italienere, der tilsyneladende kun har bygget bemandede overfladetog, skal lave førerløse metrotog til os, i stedet for at lade dem, der tilsyneladende har erfaring fra London eller Paris gøre det?



Vi er (faktum!) de klogeste mennesker i verden. Ingen er klogere end os til noget som helst. Ingen. Nuvel - jeg har tænkt over det længe, og jeg har løst mysteriet for jer.



Det skyldes såmænd bare, at der gælder to HELT specielle forhold i Danmark:



1. Vi er (faktum!) de klogeste mennesker i verden. Ingen er klogere end os til noget som helst. Ingen.



2. Vore problemstillinger er helt unikke, uanset hvad det drejer sig om. Helt, helt, HELT unikke. (Faktum - og et lille nik).



Når man derfor i sin vildfarelse (læg mærke til min gentagne brug af ordet "tilsyneladende" i indledningen - det var ikke tilfældigt) spørger, hvorfor vi "ikke bare" kan kopiere noget fra andre, som tilsyneladende virker, er godt, billigt og effektivt - ja, så kan I nu allerede se, hvad svaret bør være - og bliver.



Bonusinfo: Og svaret fremlægges på en snedig dobbelt-måde, hvor der i selve besvarelsen af punkt 2 indflettes en masse hentydninger til punkt 1.



Et godt dansk eksempel Et godt eksempel er indførelsen af hærens standard-jeep, også kaldet GD'en.



Godt nok havde den været i aktiv tjeneste i Tyskland, Schweiz og Østrig (blandt andet i Alperne) i et par årtier og i et meget stort antal, men Hærens Kampskole gennemførte naturligvis en seks-måneders test for at se, om den kunne klare de strenge, danske forhold.



Som en gammel ven fra Jægerkorpset engang sagde til mig: "Havde de forestillet sig, at den ikke kunne klare Himmelbjerget?".



Eller tag e-afstemninger. Hvis I lige checker op på de to punkter igen, forstår I straks, hvorfor vi ikke "bare" kan bruge den løsning, som Estland har brugt i flere år.



Og I forstår også straks, hvordan det kan gå til, at det SAMLEDE, nationale it-budget i Estland er 60-80 millioner euro, hvilket er mindre end vores nye Skoleintra-system kommer til at koste.



Det inkluderer tilsyneladende komplet transparens for borgerne mht. hvem der har kigget i deres data. Inklusiv efterretningstjenesten og politiet.



Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.



Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?



Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter. De mener, at kun ad den vej kan borgerne have tillid til deres regering, stat og ledere. Tilsyneladende.



Jeg vil slutte med et dobbeltcitat, som jeg har konstrueret sammen med min gode ven Taavi Kotka, som var Estlands CIO i de sidste fire år og regnes i top-100 influencer-gruppen:



"Governments should trust their engineers" - Taavi "... not their DJØF'ers" - Mogens



Så I, hvordan jeg liiige viste ham, at jeg er den klogeste?



PS: Hvis I af en eller anden grund vil have en dansker til at ligne tigerdyret fra Steen & Stoffer når der er voksne til stede, så stil dette spørgsmål: "Kan du nævne et par ting, som vi danskere ikke er de bedste til?"