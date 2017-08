Skal din løn virkelig kunne udbetales i aktier? Ja, siger Tine Thygesen. Nej, siger fagforbund. Hvad mener du?

Den danske iværksætter Tine Thygesen mener, at aflønning via aktier er helt i tråd med den danske andelstanke. Men ifølge it-fagforeningen Samdata kan det skabe en usund virksomhedskultur.

Regeringens aktieudspil, der giver virksomheder mulighed for at aflønne medarbejderne med aktier, vækker ikke overraskende begejstring i danske iværksætter-kredse.“Det er helt utroligt vigtigt, at du som iværksætter kan aflønne dine medarbejdere via aktier uden at blive straffet for det,” siger Tine Thygesen, der er stifter af Founders House.Det danske iværksættermiljø har længe efterspurgt bedre muligheder for at udstede medarbejderaktier, og Tine Thygesen har selv siddet med i regeringens vækstudvalg, der er kommet med anbefalinger på området.Tine Thygesen mener, at aktieprogrammer især er afgørende, hvis iværksætter-virksomheder skal være i stand til at konkurrere om den bedste arbejdskraft.“Her er det helt vitalt med aktieprogrammer. For ofte står konkurrencen om arbejdskraften med virksomheder i udlandet, der allerede har gode muligheder for at tilbyde denne type ordninger, eller også er iværksætterne i konkurrence med store virksomheder, som opererer med langt større lønbudgetter,” siger hun.Udspillet har allerede mødt kritik fra blandt andet fagbevægelsen, der mener, at programmerne er at sammenligne med at udstede lottokuponer.Tine Thygesen mener dog tværtimod, at aktieprogrammer er en mulighed for at give medarbejderne del i gevinsten ved et salg af virksomheden.“Jeg mener på et moralsk plan, at vi bør dele gevinsten med de medarbejdere, der har spillet en nøglerolle i virksomheden. Det er jo sådan set helt i tråd med den danske andelstanke, og jeg synes det er ret udansk, at vi indtil videre har gjort det så svært at give medarbejderne del i virksomheden,” siger hun.“Jeg synes, at det er et meget virkelighedsfjernt argument. Argumentet bygger jo på en antagelse om, at virksomhederne sidder og holder på nogle penge, som de ikke ønsker at betale løn af. Realiteten er jo, at vi taler om virksomheder, der ikke på nuværende tidspunkt har pengene,” siger hunEn af dem, der er kritisk over for udspillet er Thomas Bisballe Jensen, der er formand for it-fagforeningen Samdata.“Principielt set synes vi, at det er bedre, hvis folk får løn. Vi ser, at lønudviklingen ikke længere følger med væksten i virksomhederne, og vi er bange for, at det her er endnu et forsøg på at holde lønnenniveauet i ro,” siger Thomas Bisballe Jensen til Computerworld.“I det tilfælde synes vi stadigvæk, at det er en bedre ide, hvis medarbejderne får en endnu bedre løn i stedet for aktier. I de virksomheder, hvor bestyrelsesmedlemmerne tilbydes aktier mener vi dog, at medarbejderne skal tilbydes samme muligheder som bestyrelsen,” siger han.Det er især den del af forslaget, der giver mulighed for, at virksomheder helt kan aflønne medarbejder med aktier, der vækker bekymring hos fagforbundet.Thomas Bisballe Jensen forklarer, at han frygter, at det kan danne grobund for en usund virksomhedskultur, hvor virksomheder, der ikke er rentable, kan tiltrække arbejdskraft ved udskrive aktier, der siden hen viser sig at være værdiløse.“Man kan forestille sig, at der er nogle fupmagere, som nu kan ansætte en masse folk ved bare at tilbyde dem aktier. De kan blive sorteret fra, hvis vi forlanger, at de skal betale en ordentlig løn,” siger han.Samtidig frygter han, at aktierne vil lægge et unødigt stort pres på medarbejderne, som derfor vil komme til at løbe endnu stærkere og dermed skabe grobund for endnu flere stresstilfælde.