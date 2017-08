I sidste sekund: Ny købergruppe med Apple som medlem forsøger at lyn-overtage stor del af Toshiba

Under et døgn før den ventede underskrift på salgskontrakten, har Toshiba modtaget nyt bud på selskabets chipforretning. Et konsortium, der tæller Apple og SK Hynix, har overbudt.

Annonce:



Annonce:

I allersidste øjeblik er der opstået budkrig om Toshibas attraktive chipforretning, som selskabet har sat til salg for 110 milliarder kroner.Alt så ellers ud til at være plads i en aftale mellem Toshiba og Western Digital, hvis topchef, Stephen Milligan, i begyndelsen af ugen rejste til Tokyo for at forhandle de sidste detaljer på plads.Men nu melder kapitalfonden Bain Capital sig pludselig på banen. Med sig har fonden både Apple og den sydkoranske chip-producent SK Hynix.Ifølge Reuters står den nye byder klar til at betale knap 113 milliarder kroner for Toshiba-divisionen. Det er tre milliarder kroner mere end Western Digitals seneste bud.Hertil kommer, at Apple er en af Toshiba vigtigste kunder overhovedet, og alene Apples tilstedeværelse i forhandlingerne kan meget vel komme til at spille en rolle.Toshibas bestyrelse skal mødes torsdag, og der var egentlig lagt op til, at der på bestyrelsesmødet skulle findes en afgørelse. Men med det nye tilbud fra det rivaliserende konsortium er det tvivlsomt, om det nu vil ske.Toshiba er i dag verdens næststørste producent af NAND-chip, og det vurderes, at selskabets chipforretning er omkring 110 milliarder kroner værd.Selskabet er imidlertid tvunget til at skille sig af med den ellers fremgangsrige division for at dække det store tab, som det fik, da forretningsdivisionen Westinghouse Electric, der har bygget atomkraftværker, krakkede for et lille års tid siden.Western Digital har i mange år samarbejdet med Toshiba og er blevet regnet for favorit til at overtage chipforretningen. Det har dog ikke hindret Toshiba i også at forhandle med andre bydere.Blandt andre har et konsortium med Foxconn, Apple og Dell været langt fremme i forhandlingerne, ligesom også Amazon, Microsoft og Cisco angiveligt har været interesseret i at deltage i et køber-konsortium.Sydkoreanske Samsung er verdens største chip-producent på området.