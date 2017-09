Analyse af regnskaberne fra 69 danske it-konsulenthuse: Her er de dygtigste konsulentfirmaer i Danmark

69 danske konsulenthuse er med i dette års Top 100-undersøgelse. Her kan du se, hvilke konsulenthuse der klarer sig bedst ud fra regnskaberne.

Resultat af primær drift i forhold til lønomkostninger.

Overskud efter renter og før skat i forhold til årets gennemsnitlige egenkapital.

Resultat af primær drift i forhold til aktiver.

Vækst i primær drift.



Twins Consulting ApS 239 Vertica A/S 273 Jobindex A/S 275 dba consult ApS 280 ChangeGroup ApS 309 ÅF A/S 313 7N A/S 318 Vektur A/S 349 Zenit Consult A/S 357 Netcompany IT And Business Consulting A/S 379 Devoteam Consulting A/S 383 A-2 A/S 402 Outforce A/S 409 Projectum ApS 410 Globeteam A/S 419 Prodata Consult A/S 439 Proacteur ApS 468 Bizbrains A/S 486 Mind4iT ApS 499 PA Consulting Group A/S 504 Impact A/S 507 Ecapacity A/S 511 Unisys A/S 545 Ahoc A/S 546 Capital Market Partners A/S 559 Rambøll Management Consulting A/S 607 Visma Consulting A/S 613 NineConsult A/S 618 Basico P/S 622 Accenture A/S 655 Valtech A/S 665 Conecto A/S 667 Ework Group Denmark ApS 675 Cor-Nator A/S 696 Delegate A/S 720 First Treasury A/S 769 Kastrup & Andersen A/S 791 ProActive A/S 797 Innofactor Business Solutions ApS 818 Atkins Danmark A/S 818 Kraftvaerk A/S 820 Peak Consulting Group ApS 849 Peytz & Co. A/S 957 Cowi A/S 957 Venzo A/S 996 Zangenberg & Company ApS 1016 Westergaard A/S 1043 Capgemini Sogeti Danmark A/S 1043 IDC Nordic A/S 1047 Solvo it Aps 1163 Omada A/S 1196 Wizdom A/S 1221 Commentor A/S 1236 Edora A/S 1293 Specialisterne ApS 1310 Improvento A/S 1325 C2IT A/S 1420 KPMG P/S 1479 Experis A/S 1494 IBM Danmark ApS 1520 4D Konsulenterne A/S 1554 Netplan A/S 1589 Progressive A/S 1605 Testhuset A/S 1640 Knowledge Cube A/S 1653 Sopra Steria A/S 1654 Peoplenet A/S 1684 Coretech A/S 1792 Integra Consult A/S 1812

Hele 69 af de i alt 499 virksomheder, der medvirker i dette års Top 100-undersøgelse, er registreret i kategorien ’konsulenthuse’.Konsulentbranchen er da også sprællevende i disse år, hvor der i stigende grad er behov for alt fra klassisk rådgivning og analyser til udvikling, implementering og integration af it-løsninger.En del af baggrunden for det er de mange nye teknologiske muligheder, som kunderne ikke selv har ekspertise inden for og derfor hyrer konsulenthjælp til at få styr på, ligesom også rådgivning om digitale forretningskoncepter og it-sikkerhed er i høj kurs.Kategorien konsulenthuse er derfor også ganske bred og inkluderer mange typer af konsulentvirksomheder med vidt forskellige fokusområder.I Top 100-undersøgelsen har vi analyseret de seneste to årsregnskaber fra 499 danske it-virksomheder – og herunder finder du så de 69 virksomheder, der optræder i kategorien konsulenthuse.Top 100 tager udgangspunkt i fire målepunkter:Herefter rangeres virksomhederne efter en såkaldt sovereign-score, summen af placeringer på de fire måleparametre. Laveste sovereign-score er det bedste resultat.I år er det Twins Consulting, der stryger til tops i Top 100 blandt konsulenthusene. Virksomheden, der sælger konsulentydelser til større virksomheder samt arbejder med webudvikling og -design, har da også leveret en imponerende fremgang i resultaterne.Blandt andet er regnskabsposterne resultat før skat og primær drift begge mere end fordoblet fra forrige til seneste regnskab.Twins Consulting er en af de mindre virksomheder i konsulent-kategorien med en omsætning på omkring 42 millioner kroner, men alligevel klarer virksomheden fra Kgs. Lyngby sig altså bedst af alle konsulenthuse ud fra sovereign-scoren.Herunder kan du se, hvordan konsulenthusene er rangeret efter sovereign-scoren:Nu er sovereign-scoren blot en af flere måder, man kan anskue en virksomheds succes på. Hvis vi eksempelvis alene kigger på, hvor gode resultater før skat, de 69 forskellige konsulenthuse leverer, er det en ganske andet top fem, der fremkommer.Her er det Cowi, Netcompany og Accenture, Jobindex og PA Consulting Group, der klarer sig bedst, mens Twins Consulting ikke så underligt ligger langt nede på listen som en af de mindre virksomheder.Cowi havde eksempelvis i det seneste regnskab et resultat før skat på hele 232 millioner kroner, mens Twins Consulting til sammenligning tjente omkring tre millioner kroner før skat.Nu er lønudgifterne i sig selv ikke nogen måde at måle succes på, men det siger noget om, hvor stor en virksomhed, der er tale om rent medarbejdermæssigt, og det er dermed også et indblik i, hvor mange konsulentmuskler, virksomhederne har at spille med.Hvis man rangerer de 69 konsulentvirksomheder efter lønomkostningerne i det seneste regnskab, er det IBM Danmark, Cowi, Accenture, Netcompany og KPMG, der topper listen.Her har nummer et, IBM Danmark, i det seneste regnskab i alt brugt over 1,8 milliarder kroner til de i gennemsnit 1.989 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere.Det er i øvrigt interessant at se, at der blandt de 69 konsulenthuse i dette års Top 100 kun er seks af virksomhederne, der ender ud med et negativt resultat før skat.Det tyder på, at det ikke er så ringe endda at være et konsulenthus på it-området i Danmark i disse år.