Morgen-briefing: Skat undersøger moms-fidus i teleselskaberne / Uber fjerner overvågnings-funktion i sin app / Foreninger: Giv flere penge til Datatilsynet

Skat undersøger moms-fidus i teleselskaberne. Uber fjerner overvågnings-funktion i sin app. Foreninger: Giv flere penge til Datatilsynet. ATP øger ejerandel i TDC. Ny Uber-chef vil børsnotere selskabet. Advarsel: Phishing-forsøg i vente i kølvandet på orkan.

Annonce:



Annonce:

Det kan du læse mere om her: [url= Datatilsynet] https://www.computerworld.dk/art/240265/datatilsynet-11-maaneder-foer-persondataforordningen-vi-kan-ikke-haandhaeve-loven-med-de-nuvaerende-ressourcer]Datatilsynet 11 måneder før persondataforordningen: Vi kan ikke håndhæve loven med de nuværende ressourcer.[/url]

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne torsdag morgen.Skat er i gang med at kigge en række danske teleselskaber efter i sømmene for en moms-fidus, hvor teleselskaberne angiveligt beholder den moms, som de opkræver fra kunderne, og altså ikke sender den videre til staten, skriver Finans. Ifølge avisen betaler teleselskaberne kun moms til staten for forbrugt data og taletid, selv om de har solgt en pakke til en kunde med et større tilladt forbrug - og altså opkrævet moms for denne.TDC, Telenor og Telia oplyser til Finans, at de betaler al opkrævet moms videre til Skat, mens 3 svarer, selskabet er i sin gode ret til at ‘udfordre Skats praksis.’Uber har efter massiv kritik besluttet at fjerne en særlig tracking-funktion i selskabets meget udbredte app, som har tracket alle passagerers bevægelser i fem minutter efter, at deres Uber-tur er afsluttet.Funktionen, som Uber kalder for ‘post-trip collection,’ har dermed indsamlet masser af data på passagerne uden deres vidende.Uber-appen tracker passagernes tur med henblik på - ifølge Uber - at indsamle data, som kan anvendes til forbedre tjenesten.Det er dog muligt at fjerne den automatiske tracking i appen. Det betyder samtidig, at brugeren manuelt skal indtaste position og ønsket adresse for hver tur.I et åbent brev til justitsminister Søren Pape kræver en række it-organisationer flere penge og ressourcer til Datatilsynet.Her peger de på, at Datatilsynet får en række nye opgaver, når EU's nye persondataforordning træder i kraft 25. maj.Organisationerne mener, at Datatilsynets medarbejderstab mindst bør fordobles."Tilsynet skal have ressourcer til at udføre sine opgaver efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på en måde, som er tilpasset det moderne samfunds forventninger," lyder det fra organisationerne.De tæller IT-Branchen, Danske Revisorer, Dansk IT, Prosa, Råder for Digital Sikkerhed og en række andre.Du kan læse hele brevet her. Datatilsynets direktør, Cristina Gulisano, fortalte fornylig til Computerworld, at tilsynet ikke er stand til at løfte sine opgaver med de nuværende ressourcer.Pensionskassen ATP har i det seneste halve år købt massivt op af TDC-aktier.Faktisk har ATP øget sin ejerandel af teleselskabet med hele 32 procent, hvilket betyder, at pensionskassen nu ejer 0,74 procent af TDC - svarende til 5,9 millioner aktier med en samlet værdi på 163 millioner kroner, fremgår det af ATP’s halvårsregnskab, som du kan finde her. ATP har samtidig solgt ud af sine aktier i Nets og Simcorp, som ATP nu ejer aktier i for henholdsvis 381 millioner kroner og 818 millioner kroner.I alt ejer ATP dermed 5,12 procent af Simcorp.Mere om Uber: Allerede på sin allerførste arbejdsdag meddeler selskabets nye topchef , Dara Khosrowshahi, at han vil forsøge at børsnotere Uber inden for de næste 18 til 36 måneder, skriver Wall Street Journal.Han blev overraskende - og pludseligt - udnævnt som ny topchef for det kontroversielle selskab for et par dage siden.Uber giver underskud, men er meget velhavende i kraft af massive kapitaltilførsler fra mange håbefulde investorer, som tror på, at Uber er fremtidens firma.Den amerikanske sikkerheds-organisation US-Cert advarer om en opblussen af phishing-forsøg i kølvandet på den amerikanske orkan-katastrofe, Harvey, der har lagt store områder øde.Ifølge US-Cert vil de pågældende phishing-forsøg på mail og sociale medier anmode om donationer og anden hjælp. Men i mange tilfælde vil der altså være tale om fupnumre.Du kan læse hele advarsel fra US-Cert her.