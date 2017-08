Apples aktiekurs buldrer i vejret: Sætter ny rekord på forventninger til rekord-dyr iPhone

Apples aktiekurs tordner i vejret på høje forventninger til den kommende iPhonem, der præsenteres om et par uger og som (måske) kommer til at koste 10.000 kroner herhjemme. Selskabets aktiekurs er steget med 53 procent i det seneste år. Nåede du at komme med?

Der er enorme forventninger til Apples kommende iPhone, som angiveligt vil blive præsenteret 12. september.Du kan læse om vores forventninger til den nye telefon her:I hvert fald har markedet kvitteret for den kommende lancering ved at sende Apples aktiekurs i vejret.Den nåede onsdag op på 163,74 dollar, hvilket er det højeste niveau nogensinde.Apples aktiekurs er steget med ikke mindre end 53 procent i det seneste år. Siden nytår er kursen steget 41 procent.Kan den nye iPhone - der måske kommer til at hedde iPhone Pro - tangere salgstallene for forgængerne, iPhone 6 og iPhone 7 - er der da også lagt i kakkelovnen til endnu en stor succes for Apple.Amerikanske medier forventer, at den nye iPhone vil komme til at koste omkring 1.000 dollar på det amerikanske marked, hvilket vil gøre den til den dyreste iPhone nogensinde.Det betyder, at telefonen meget vel vil kunne komme til at koste i omegnen af 10.000 kroner herhjemme.Aktiekursen giver Apple en samlet markedsværdi på 841,5 milliarder dollar, hvilket gør Apple til det ubetinget mest værdifulde selskabet i verden.Det er et enormt beløb, men dog stadig et stykke fra selskabets egen rekord, der blev sat i 2015, hvor Apple nåede en markedsværdi på 710 milliarder dollar.Dette skyldes, at markedsværdien udregnes som aktiekurs ganget med antallet af udestående aktier.Der er i dag i markedet 5,21 millioner udestående aktier, mens der i marts 2015 - da Apple havde den højeste markedsværdi - var 5,76 millioner udestående aktier.Det er værd at bemærke, at Apple engang ikke var meget værd.Selskabets lavmål blev nået i 1982, hvor en aktie kunne erhverves for 0,20 dollar - altså 20 cent.Apple ligger i dag inde med en af de største kontant-reserver i verden.Selskabet har nemlig akkummuleret enorme 1.700 milliarder kroner, som nu står på bankbogen. Det er kun lidt mindre end Danmarks bruttonationalproduk og nok til at selskabet kan købe et par af verdens største selskaber kontant og stadig have nogle milliarder stående i kontanter.Apple er samtidig et af de selskaber i verden, der har flest penge placeret i skattely.Samtidig er selskabet i EU's kikkert efter det er kommet frem, at Apple i mange år kun har betalt en halvtredser i skat af hver million kroner.EU har derfor krævet, at Apple betaler 97 milliarder kroner tilbage i skat, hvilket Apple har afvist.Apple er et af de mest lukrative selskaber, der nogensinde har eksisteret og har da også rekorden som det selskab, der nogensinde har tjent flest penge på tre måneder.Det var i 2014, hvor selskabet i årets sidste kvartal 53 millioner kroner i timen efter skat døgnet rundt - ikke mindst på grund af et massivt salg af iPhone med 74 millioner solgte enheder.Analysehuset IDC forventer, at Apple i de kommende vil kunne sælge iPhones for 180 milliarder dollar om året.Apples bedste ‘iPhone-år’ var indtil videre 2015, hvor selskabet solgte telefoner for i alt 155 milliarder dollar. I 2016 landede selskabets salg på 136,7 milliarder dollar.