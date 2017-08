Huawei på krigsstigen: Fordobler markedsandele i Norden på et år

Huawei oplever rivende vækst både globalt og i Danmark, og har oplevet næsten en fordobling af markedsandelen i Norden

Huaweis forbrugerorienterede forretning, Huawei Consumer Group, oplever stor vækst i første halvdel af 2017.Helt konkret har Huawei solgt 70 procent flere smartphones i Danmark sammenlignet med samme halvår i 2016, hvilket munder ud i en markedsandel ifølge Huawei selv på knap 15 procent.Det skriver Huawei i en pressemeddelelse.Det er næsten en fordobling af markedsandelen på bare et år, hvilket fastholder Huawei som Danmarks tredjestørste mobilproducent kun overgået af Apple og Samsung.På globalt plan oplevede Huawei en vækst i omsætningen på 36 procent. Den generelle vækst i smartphone-branchen ligger kun på 4,3 procent ifølge IDC.Huawei blev kendte for billigere smartphones med en hvis lighed til andre etablerede brands for bare få år siden, men har nu sat sig stærkt på det midterste del af markedet med telefoner som P10 og Honor 9.Særligt P10 har modtaget gode anmeldelser fra både Computerworld og andre medier verden over:Sidste år fik Huawei desuden medvind med sin toptelefon Huawei Mate 9 Pro, der kunne konkurrere med Samsungs bedste, hvilket fik Huawei ind på markedet for toptelefoner i stil med Samsungs Galaxy-serie.Du kan læse vores anmeldelse af Mate 9 Pro her:Huawei er desuden på vej med en ny Mate 10-telefon i løbet af efteråret, som også ser ud til at udfordre Samsung i år med dobbelte kameraer og en skærm, der dækker hele fronten ligesom Samsungs Note 8.Også Huaweis to andre forretningsgrupper, Carrier og Enterprise oplever vækst.