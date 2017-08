Regeringen klar med milliardoprustning: Skattevæsenet får yderligere 5,5 milliarder de kommende år

Der er penge på vej til det danske skattevæsen. Det viser forslaget til finansloven, som regeringen her til formiddag har præsenteret.

Forslaget til finansloven for næste år indeholder en klækkelig pose penge til det stormombruste skattevæsen. Regeringen er nemlig klar med 500 millioner kroner næste år og samlet set 5,5 milliarder ekstra kroner, der skal bruges til at genopbygge og styrke det danske skattevæsen.

Her til formiddag fremlagde finansminster Kristian Jensen (V) regeringens forslag til en kommende finanslov.

Det er almindelig praksis, at den siddende regering kommer med sit forslag til en finanslov i august.



Den kommende måned indtil Folketinget officielt åbner kommer sandsynligvis til at gå med, at partierne banker løs på hinanden og indtager deres respektive positioner, inden forhandlingerne fra den første tirsdag i oktober officielt går i gang.



Almindeligvis lander der en aftale i november, hvor der i år også er valg til landets kommuner og regioner.



I dag er kortene lagt på bordet, og nu skal partierne henover efteråret forhandle sig frem til, hvordan kabalen endeligt skal lægges.

Milliarderne vælter ind og ud hos SKAT.Mens milliarder af skattekroner tidligere har taget turen ud af landet som del af svindlen med udbytteskat, så er regeringen nu klar med en milliardindsprøjtning til den omdiskuterede statslige institution, der fremadrettet skal styres af syv styrelser.Konkret vil regeringen tilføre skattevæsenet 5,5 milliarder kroner som et led i dens finanslovsforslag. Pengene kommer oven i de fem milliarder kroner, som regeringen afsatte sidste år, så der er nu tale om en oprustning på mere end 10 milliarder kroner.Pengene skal i følge udspillet bruges til at styrke og genopbygge det danske skattevæsen, der de seneste år har været ramt af den ene skandale efter den anden.I finanslovsforslaget skriver regeringen, at pengene skal bruges til at gennemføre planen om "Et nyt skattevæsen" fra sidste år.Det kan derfor forventes, at en del af pengene skal bruges på it-systemer, der skal være med til at opruste det danske skattevæsen, så man blandt andet undgår situationer, hvor forretningsmænd i Dubai trækker milliarder af kroner ud af den offentlige kasse.Konkret skriver regeringen i sit udspil: "Med bevillingsløftet videreføres initiativerne fra ”Et nyt skattevæsen” (august 2016), så planen kan gennemføres i sin helhed. Det gælder særligt en række merbevillinger til de meget omfattende og komplekse udviklingsprojekter vedrørende nye ejendomsvurderinger, nyt inddrivelsessystem samt implementering af EU’s nye toldkodeks."