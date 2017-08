Gigantisk spamrobot afsløret: Sikkerhedsekspert er i chok over de data, han fandt

En spamrobot med et gigantisk datasæt med 711 millioner oplysninger er blevet opdaget og dissekeret. Sikkerhedsekspert kalder indholdet ufatteligt.

Data fra en gigantisk spamrobot ved navn Onliner, der i alt indeholder 711 millioner oplysninger, er blevet offentliggjort.Det skriver sikkerhedseksperten Troy Hunt i et blogindlæg , hvor han beskriver, hvad han og en sikkerhedskollega ved navn Benkow fandt, da de dissekerede spamrobotten.Han forklarer, at det er det største enkeltstående datasæt, han har analyseret, og at dataene blandt andet er emailadresser, email og adgangskode-kombinationer, konfigurationsfiler og Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)-informationer.“Blot for at man kan forstå størrelsen, så svarer det til næsten en adresse for hver eneste mand, kvinde og barn i Europa.”“Det er en ufattelig stor mængde data.”Spamrobotten har eksisteret i flere år og er blandt andet blevet anvendt til at udsende trojanere, skriver Troy Hunt.Den ser ud til at være hostet i Holland, og Troy Hunt skriver, at man i øjeblikket arbejder på at få den lukket ned.Selvom Troy Hunt er en erfaren og anerkendt sikkerhedsekspert, er han alligevel blevet overrasket over, hvor meget data spamrobotten Onliner har haft råderet over.“Det illustrerer også hvor brede datakilderne undgåeligt er; at finde dig selv i dette datasæt giver dig desværre ikke meget indsigt i, hvor din email-adresse blev opsnappet, eller hvad du rent faktisk kan gøre ved det.”“Jeg har ingen idé om, hvordan denne tjeneste fik fat i min, men selv for mig, der ser så meget, som jeg gør, i kraft af det, jeg foretager mig, var der et øjeblik, hvor jeg udbrød: 'Ah, det her forklarer al den spam, jeg modtager.’”“Og det er den triste realitet for os alle: Vores email-adresser er en simpel standard-vare, der hensynsløst bliver delt og handlet, og som skruppelløse parter bruger til at at bombarbere os med alt fra reklamer for Viagra til løfter om nigeriansk rigdom. Det er desværre livet på nettet i dag.“