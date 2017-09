465.000 pacemakere skal opdateres: Stod vidt åbne for hackere

Med almindeligt trådløst udstyr kan hackere ændre pacemakeres programmering på helt op til 15 meters afstand. Det sender nu næsten en halv million amerikanere til lægen efter en opdatering.

De amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, tilbagekalder nu næsten en halv million pacemakere. Det skriver Motherboard Pacemakerne er produceret af firmaet Abbott og tilbagekaldes fordi, i de amerikaske myndigheders øjne, udgør en reel risiko for patienterne.Ikke fordi selve pacemakerne har problemer, men fordi hackere potentielt vil kunne manipulere pacemakerne og dermed skade patienterne.Ifølge FDA's notater i sagen ( læs dem her ) har myndighederne modtaget oplysninger om sikkerhedsbristen og har selv efterfølgende bekræftet sårbarheden.Ifølge FDA vil en eventuel hacker kunne ”ændre softwaren i de indopererede pacemakers og skade patienten ved at dræne pacemakerens batteri eller ændre på pacemakerens rytme”.Det er tidligere blevet påstået, at ændringerne i softwaren kan foretages af personer, som er helt op til 15 meter væk.De amerikanske myndigheder understreger dog, at de ikke har modtaget noget indikation af at sårbarheden er blevet udnyttet.Firmaet bag, som plejede at hedde St. Jude Medical, har en nu en ny firmware parat som er blevet godkendt af FDA.Patienter med de ramte pacemakere skal derfor møde op hos godkendte læger til en opdatering. Noget som sundhedsmyndighederne anslår, vil få maksimalt 0,003 procent af enhederne til at holde op med at virke.Selve sikkerhedsbristen er ikke beskrevet nærmere i FDAs officielle meddelelse, men formuleringerne tyder dog på, at adgangen til at ændre i pacemakerne har været alt for åben.Der er således tale om at andre ville kunne ændre pacemakeren med ”commercially available equipment”, altså udstyr som er frit tilgængelig i almindelige handel. Mens ændringer efter opdateringen kun vil kunne ske med autoriseret udstyr.Dermed ser det også ud til at Abbott i udviklingen af pacemakerne har forbrudt sig mod de basale regler: Fordi noget er skjult er det ikke nødvendigvis sikkert.