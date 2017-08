Den danske mobilproducent Lumigon konkurs

Den danske mobilproducent Lumigon har indgivet konkursbegæring.

Annonce:



Annonce:

Den danske mobilproducent Lumigon går konkurs.Ifølge ITWatch har selskabet netop indgivet konkursbegæring. De 28 medarbejdere orienteres netop nu om konkursen.“Vi egenbegærer konkursen, så vi har ingen forsmåede investorer. Men de penge det kræver for at køre selskabet videre, er så store, at vi ikke selv kan komme med dem," siger storinvestor Michael Moesgaard til mediet.Her kalder han konkursen for ‘en trist sag.’Lumigon har allerede officielt skiftet navn til ‘Selskabet af 30. august 2017 A/S,’ hvilket er en typisk afviklings-indikator.Den danske smartphone-virksomhed tabte i fjor 25 millioner kroner. Det store underskud var blot det seneste i en lang række, i det selskabet året før landede et underskud på 39 millioner kroner, året før igen 22 millioner kroner og året før igen 28 millioner kroner.Lumigon har således alene i de seneste fem år haft et tab på mindst 125 millioner kroner.Selskabet blev stiftet af Lars Gravesen i 2009. Han er stadig medejer og direktør. Selskabet har i de seneste år haft Michael Moesgaard og Juha Christensen i bestyrelsen.Da selskabet blev grundlagt, var Android-markedet stadig i sin spæde vorden, og målet var at udvikle en veldesignet smartphone baseret på Android. På det tidspunkt bestod de fleste Android-telefoner af plast.Den danske virksomhed forsøgte sig med smartphones i ædelmetaller og med diamanter, og den seneste smartphone havde sågar et kamera med nattesyns-muligheder.Lumigon er ikke det eneste selskab, der har forsøgt sig med en dansk-udviklet smartphone. Også danske ID2ME forsøgte sig med en smartphone, ID1, men måtte lukke efter et år. Problemet var manglende investorer.