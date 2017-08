Nu skal den digitale infrastruktur topsikres: Regeringen klar med 100 millioner kroner

Digtale trusler udefra tynger regeringen så meget, at den nu iværksætter en ny strategi og afsætter 100 millioner kroner, til at sikre Danmarks digitale infrastruktur.

Annonce:



Annonce:

Danmarks digitale infrastruktur skal beskyttes langt bedre, end det er tilfældet i dag.Det mener regeringen, der i sit forslag til finansloven for næste år er klar med 100 millioner kroner og en ny strategi.Formålet er at beskytte den digitale infrastruktur bedre, end det er tilfældet i dag. At initiativet netop iværksættes nu skyldes, at man fra regeringens side bemærker, at truslerne imod Danmarks digitale sikkerhed er stigende.Senest har man set, hvordan verdensomfattende vira-epedimier og ransomware-angreb kan tvinge både regeringer og multinationale selskaber i knæ."Når vores digitale infrastruktur angribes, kan det have alvorlige økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser," skriver regeringen således i sit forslag til næste års finanslov.For at styrke netop den truede digitale infrastruktur har regeringen i sit forslag til det kommende års finanslov afsat 100 millioner kroner fordelt over de kommedne fire år.Nyheden om de 100 millioner kroner kom i forbindelse med, at regeringen her til formiddag ved finansminister Kristian Jensen (V) præsenterede sit forslag til finansloven.I løbet af efteråret skal politikerne på Christiansborg forhandle sig frem til den endelige aftale, der forventes at blive vedtaget i løbet af december.