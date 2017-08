B&O dropper kablerne: Nu også klar med “fuldstændig” trådløse hovedtelefoner

Kabler er totalt passé inden for hovedtelefoner, og nu er B&O Play også klar med et headset uden nogle former for kabler

Nu er B&O Play også klar med et headset, hvor der ikke hænger nogle kabler overhovedet og dingler fra hovedtelefon til hovedtelefon eller ned til telefonen.



B&O Play E8 er to hovedtelefon-elementer, som forbindes trådløst med hinanden og til din afspilningsenhed.



De har tilsammen fire timers batteri-levetid og kommer med en batteri-boks, hvor der er yderligere to ekstra fulde opladninger i.



E8 er et lille headset, men B&O Play har alligevel forsøgt at sætte sit nordiske præg på designet. Selve batteriboksen er indhyllet i læder, og selve headsettet består blandt andet af aluminium.



Hver høretelefon har en 5,7 mm dynamisk højtaler, en lille elektromagnetisk transducer, NFMI teknologi og en Bluetooth 4,2 chip med Digital Sound Processing, der muliggør dynamisk tuning og en lyd uden udfald.



Du kan styre musikken ved hjælp af tryk og selv styre, hvor meget lyd der skal gå igennem headsettet. Dette er særlig praktisk, hvis du bevæger dig rundt i trafikken.



Prisen er dog lige så B&O’sk som læderetuiet. E8 koster 2.299 kroner og kan købes fra d. 12 oktober. Ikke de første på markedet

Det var sidste år, at markedet for fuldstændig trådløse headset slog igennem. Samsung, Motorola og tyske Bragi var nogle af de første ude med headsets uden kabel, og danske Jabra udgav også sine Elite Sport.



Derefter udkom Apples AirPods også specifikt til iPhones.



Samtlige af ovennævnte er billigere end B&O Plays E8. Jabra Elite Sport koser fra 1.500 og op alt efter batteristørrelse, og Apples egne AirPods koster 1.300 kroner.



