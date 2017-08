Indsigt: To krakkede forsøg i år: Derfor er det så svært for danske smartphoneproducenter at overleve

Indsigt Det danske smartphone-eventyr er endegyldigt slut med konkursbegæringen på Lumigon.

Lumigon T1

Lumigon T2

Lumigon T3

ID2ME faldt før Lumigon Lumigon er den anden danske smartphone-producent, der er gået konkurs i år.



Tilbage i februar var det ID2ME, styret af tidligere Lumigon-ansatte Christina Agger, der måtte opgive drømmen om en dansk smartphone.



Grunden ser ud til at være den samme som med Lumigon: Manglen på investorer, men med to forskellige indgangsvinkler:



ID2ME’s problem med ID1 var ganske enkelt, at det var en dårlig smartphone bestilt fra en forhandler i Kina, påklistret et dansk logo og påsmurt ID2ME’s egen software, som bevares, var forfriskende nytænkende.



Men det er jo ligemeget, når fotos med kameraet ligner noget malet med farvekridt af en treårig.



Ligeledes sigtede ID2ME efter de unge som kundesegment, og lavede åbne “hackatons,” hvor man kunne være med til at udvikle telefonen.



Problemet er bare, at de unge ikke gad en smartphone, der for det første virkede langsom, tog dårlige selfies og ikke havde et etableret brand.



Lumigon, det danske mobileventyr, har drejet nøglen om og indgivet konkursbegæring.Det sker efter en længere årrække med røde regnskaber, hvor Lumigons telefoner aldrig rigtig slog igennem.Det kan du læse mere om her:Det var ellers ifælge Lumigon lige begyndt at se positivt ud..Mens 2016 bød på et underskud før skat på knap 28 millioner kroner, og året forvinden på et minus på 54 millioner, udtalte direktør hos Lumigon, Lars Gravesen, i december 2016, at det gik fremad, og at der var kommet gang i salget af selskabets T3-telefon.Lars Gravesen forventede dengang, at 2016/2017-regnskabet ville blive et “meget, meget godt resultat.”Men noget gik altså galt, og her står vi med endnu en brændt drøm om et dansk smartphone-imperium.Tidligere på året gik også den danske mobilproducent ID2Me ned med flaget.Lumigon blev ramt af flere problemer: Et meget snæver målgruppe, manglende kapital og et generelt presset marked.Lumigons seneste model, T3, var på sin vis en fin smartphone, om end med skrabede specifikationer anno 2017, men Lumigons satsning har hele vejen igennem været rettet mod et premium-marked og alt den type kunder, som glædeligt betaler ekstra for et lækkert design, eller fordi metallet er guld.Problemet er, at imens ure, smukker, tasker og lignende sagtens kan bære et niche-marked for eksklusive produkter, så fungerer det ikke sådan på de teknologiske markeder.Du ser ikke Brad Pitt, Elon Musk, Donald Trump eller andre million- og millardærer løbe rundt med hundedyre telefoner i guld. De har alle en iPhone eller en Samsung-telefon.Eller i værste fald har pakket den ind i et cover af guld.Og så duer det ikke, at Lumigon sælger en smartphone med sidste års hardware og skærmkvalitet til 11.000 kroner - blot fordi den er dækket i grundstof 79.Dertil kommer en kæmpe økonomisk rygdækning. Michael Moesgaard, storaktionær hos Lumigon, forklarer til ITWatch , at Lumigon havde et fornuftigt produkt, men at marketingsmusklen ganske enkelt ikke var stærk nok: At der ikke var penge nok til at promovere produktet ordentligt.Det er et validt svar. LG lancerede tidligere i år sin LG G6-telefon kun ganske kort tid efter Samsungs Galaxy S8, og blev fuldstændig glemt under gigantens marketingstsunami. Den sælges nu til markant lavere pris end Samsung Galaxy S8.Dertil kræver det ufattelige mængder penge, for at kunne producere en smartphone ligefra udvikling og indkøb af dele til produktion og endda betaling for at få dem ud i distributionskanalerne - alt sammen “up front,” før at Lumigon nogensinde fik solgt en telefon.Og det kunne man ikke blive ved med.Smartphone-markedet er et nådesløst marked.Tidligere mastodonter som LG, HTC og Sony kan kun netop lige holde røven over vandskorpen i et marked, hvor de globalt set kun kan holde på en procent eller to hver.I dag sidder Samsung som enehersker på markedet for Android-telefoner, og Apple sidder som en relativ stabil andenplads på det samlede marked for smartphones.Fra øst kommer så de kinesiske producenter med billigere, men stadig gode smartphones, såsom OnePlus og Huawei, hvoraf sidstnævnte sidder på 15 procent af det danske marked i dag.Det sker via billigere smartphones end konkurrenterne, men med hardware, der er kraftig nok til ikke at føles langsom og med kameraer, der gode nok.Og så er det svært at være lille dansk virksomhed, der vil udvikle sin egen smartphone.Selv hvis man som Lumigon satser på godt og flot design i gode materialer.Lumigon T3 var - subjektivt set - en flot smartphone, der føltes godt i hånden, men nu knap otte år efter Lumigons fødsel kan selv Samsung finde ud af at lave flotte smartpones.HTC forsøgte sig med den samme strategi: at satse på design som hovedattraktion, og det glippede.Du skal altså gøre det billigere end kineserne, flottere end koreanerne eller mere nytænkende end dem alle sammen tilsammen.Der er ikke andre, der i øjeblikket forsøger sig med at udvikle en dansk smartphone, og al fokus i Norden er i øjeblikket på det genopståede Nokia fra Finland.HMD Global forsøger sig med Nokia-brandede telefoner i klassisk nokiansk design og til en fornuftig pris, og kan meget vel fange et par procenter med sit stærke brand og smagen af nostalgi.Man skal aldrig sige aldrig, men indtil videre er drømmen om en konkurrencedygtig dansk smartphone slut. Og der er ikke umiddelbart udsigt til, at nogen vil forsøge sig igen.