Undrende Citrix-direktør efter system-koks har kostet styrelse 600.000 kroner: "Systemet har aldrig fungeret bedre"

"Citrix XenMobile bliver løbende testet mod en række devices og operativsystemer. Udfordringen er, at de forskellige mobilproducenter stadig implementerer OS med større eller mindre variationer, hvorfor to Android-telefoner med samme OS-version i realiteten kan opføre sig helt forskelligt i det samme miljø. Det betyder, at vi løbende laver tilføjelser til XenMobile for at overkomme eventuelle problemer, og jeg er sikker på, at Statens It arbejder tæt sammen med vores tech-support for at løse udfordringerne hos Slots- og Kulturstyrelsen,” skriver Mads Skalbo.





Da Computerworld bliver bekendt med kravet om Samsung-telefoner ville vi gerne have spurgt Citrix, om det kan være rigtigt, at det er et krav, at man skal købe de dyrere Samsung eller Apple-telefoner for at køre systemet.Men Mads Skalbo ønsker efterfølgende ikke at stille op til interview, og svarer i en e-mail til Computerworld, at der er en række udfordringer forbundet med Android-telefoner.