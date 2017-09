Morgen-briefing: Vestas og Tesla indgår samarbejde om lagring af vind-energi / Nets indgår betalingssamarbejde med Vipps / Samsung tester førerløse biler

Vestas og Tesla indgår samarbejde om lagring af vind-energi. Nets indgår betalingssamarbejde med Vipps. Samsung tester førerløse biler.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne fredag morgen.Vestas har indgået samarbejde med Tesla om at udvikle nye produkter til lagring af vindenergi, skriver Børsen. Ifølge Vestas er selskabet i gang med flere projekter, hvor Teslas batteri-teknologier indgår. De sigter mod at ‘undersøge, teste og optimere, hvordan vindmøller og energilagring fungerer sammen for herved at sænke prisen på bæredygtig energi yderligere,” lyder det fra Anders Riis, pressechef i Vestas.Netop lagringen af energi kan gøre en stor forskel for effektiviteten af vindenergi, hvor det er umuligt at skrue op og ned for produktionen efter behov, da produktionen i sagens natur er afhængig af vind og vejr.Det er en udfordring, da strøm i dag skal anvendes i det øjeblik, den bliver produceret.Nets indgår samarbejde med den norske pendant til MobilePay, Vipps, som er en af MobilePays ærkerivaler.Ifølge selskabet gælder aftalen i tre år og betyder, at Vipps i perioden vil anvende Nets infrastruktur til betalingerne. For Vipps betyder det, at tjenesten vil kunne overføre pengene omgående som vi kender det fra MobilePay.Det har indtil videre kun været tilfældet for nogle af Vipps brugere."Med denne aftale tager vi det bedste fra to verdener. Vi genbruger mest muligt af den eksisterende infrastruktur, som vi har leveret i Norge med stærk effektivitet og stabilitet gennem flere år og tilpasser den fremtidens behov. Vi ser frem til at fortsætte med at udvide det gode samarbejde, som vi har med Vipps og ejerbankerne," lyder det fra Jeppe Juul-Andersen, direktør med ansvar for nationale kort-schemes i Nets.Samsung skal i gang med at testkøre førerløse biler på gader og veje omkring Silicon Valley, hvor også Alphabet (Google) og Apple for tiden test-kører førerløse biler. Apple anvender således allerede i dag en førerløs bus til at fragte ansatte rundt på campus i Cupertino.Testkørslerne er et direkte resultat af Samsungs opkøb af Harman International i fjor.Det sydkoreanske selskab er dog ikke på vej med en ‘Samsung-bil,’ i det selskabet har meddelt, at dets satsning på området alene vil komme til at foregå i samarbejde med andre.De førerløse biler, der proppet med Samsung-teknologi skal testkøres, bliver således Audie A3’er og en Toyota Prius.