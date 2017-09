Robot-investeringer sørger for rekordoverskud hos Alka

Forsikringselskabet Alka har over de seneste fire år investeret over 100 millioner kroner i ny teknologi, og det er med til at sikre selskabets største overskud til dato

Annonce:



Annonce:

Investeringer i nye digitale teknologier er med til at sikre Alkas største overskud nogensinde.Siden 2010 har Alka investeret 20 millioner kroner om året i digitalisering, og beløbet bliver 30 millioner her i 2017.Penge som blandt andet er gået til “Alma,” en chatbot, der kan svare på helt almindelige forsikringsspørgsmål og indrapporteringer.Det skriver Børsen “Hvis vi både vil tilbyde personificeret betjening og samtidig være til stede 24/7, så er det at digitalisere en del af løsningen. Der er ikke så mange penge at spare, men kunderne efterspørger det, siger Alkas topchef, Henrik Grønborg til Børsen.Investeringerne har sammen med en større kundetilgang været med til at sikre Alka sit bedste regnskab til dato med et overskud p 214 millioner kroner efter skat mod sidste års 100 millioner kroner.Chatbotten Alma skal gøre det lettere for Alkas kunder at indrapportere små sager som eksempelvis en smadret rude, imens større sager eller personskader stadig skal forbi et levende menneske i kød og blod.Formålet med Alma er både at spare tid for Alka, men også hos kunderne, der hurtigere får en indrapportering overstået.Også Tryg og Topdanmark har meldt ud, at man vil effektivisere, og Topdanmark meldte senest ud i sit halvårsregnskab, at de ville være det mest veldrevne forsikringsselskab inden fem år.Også hos pensionsselskabet PensionDanmark har man benyttet sig af robotics og chatbots. En chatbot hos PensionDanmark retter hvert år 46.000 forkerte pensionsindbetalinger, hvilket ville have taget lang tid for et menneske at finde og rette.