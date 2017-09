Plenti fritages for EU’s nye roaming-regler: Genindfører særlige udlandstakster

Teleselskabet Plenti er blevet godkendt til at blive fritaget fra EU’s nye roaming-regler

Teleselskabet Plenti er som det første i Danmark blevet fritaget for at følge de nye roamning-regler, som EU har indført for teleselskaber.Det skriver Plenti i en pressemeddelse."Det betyder, at vores kunder ikke skal tage stilling til, om de vil købe et abonnement med eller uden roaming. Kunderne kan vælge vores almindelige abonnement og så betale for deres faktiske udlandsforbrug i EU. Det gør det igen nemt at være mobilkunde i Danmark," lyder det fra Plenti-direktør Peter Mægbæk.De nye roaming-regler kræver ellers, at teleudbydere enten tilbyder roaming i EU uden merpris, eller at de kun sælger nationale abonnementer, der ikke virker syd for Kruså.Teleselskaberne kan imidlertid ansøge om tilladelse til at kunne pålægge et roamingtillæg, hvis de ikke på andre måder kan få dækket omkostningerne ved at levere data til deres kunder i udlandet efter de nye EU-regler.Og det er sådan ansøgning, som Plenti nu har fået godkendt, efter selskabet sendte den til Energistyrelsen i juni 2017.Dispensationen betyder, at Plenti igen - ligesom før EU-reglerne - kan kræve betaling for forbrugerens egentlige forbrug.Taksten bliver således 0,073 kroner per megabyte, som Plentis kunder downloader i udlandet, lyder det fra selskabet. Udgående opkald kommer til at koste knap 30 øre i minuttet, indgående opkaldt 40 øre i minuttet og en sms knap 10 øre.Fra teleselskaberne har der lydt stor kritik af EU’s roaming-aftale.Blandt andet rammer reglerne de små MVNO-selskaber som Plenti, der lejer sig ind på andre netværk, hårdt.“Vi mener grundlæggende, at den regulering, man har indført, er forfejlet, fordi der ikke har været fokus på at regulere wholesale-priserne mellem selskaberne. I stedet har man presset EU-roaming ned i de eksisterende kunders abonnementer uden at tage hensyn til den prisstruktur, der ligger bagved,” siger Peter Mægbæk, direktør hos Plenti.EU-regler har betydet en prisstigning på 10-20 kroner om måneden på abonnementer hos YouSee, Telmore, Fullrate, Telia, Plenti og mange andre.De fleste tilbyder også et nationalt abonnement.