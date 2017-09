Minister: Omfattende KMD-fejl er "helt uacceptable, dybt utilfredsstillende og stærkt bekymrende"

(Foto: Dan Jensen)

Beskæftigelseminister Troels Lund Poulsen (V) finder KMD's omfattende fejl i kontanthjælpsystemet 'dybt utilfredsstillende.' KMD har 'øget ressourcerne' for at løse problemet.

Helt uacceptabelt, dybt utilfredsstillende og stærkt bekymrende. Sådan lød det torsdag fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om KMD’s mange fejl i forbindelse med udbetalingen af støtte til arbejdsløse.Det skete på et åbent samråd i Folketinget indkaldt af beskæftigelsesudvalget, som du kan se optagelsen af her: Åbent samråd om IT-koks Her ville socialdemokraten Leif Lahn Jensen blandt andet have at vide, om Troels Lund Poulsen finder det ‘acceptabelt,’ at der er sket 11 it-koks i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsloftet.’“Jeg finder det på ingen måder acceptabelt,” lød det fra ministeren.I maj kom det frem, at KMD på blot 10 måneder har haft 172.117 fejl i udsendte breve eller udbetalinger i forbindelse med indførelse af det nye kontantshjælpsloft.Eksempelvis udsendte selskabet i juni 2016 udsendte varslingsbreve til alle de borgere, der er berørt af 225-timers reglen.Der var dog fejl i samtlige 50.000 breve, og der gik en uge, før de korrekte breve efterfølgende blev sendt ud.Desuden gik 2.000 borgere glip af særlig støtte, ligesom 43.000 modtog fejlagtige sats-vurderinger. Der var desuden en række øvrige fejl.Også dengang udtrykte Troels Lund Poulsen stor bekymring.På samrådet oplyste ministeren, at han ‘løbende’ mødes med KMD-direktør Eva Berneke for at sikre, at selskabet holder fokus på at løse problemerne.Ifølge ham har KMD allokeret mange ressourcer over mod at få korrigeret projektet.Ministen oplyste videre, at har en ‘klar forventning’ om, at KMD nu ikke har flere fejl i systemet.I forbindelse med samrådet har KMD udarbejdet en skriftlig redegørelse.Her skriver selskabet, at opgaven for tiden løses med de to systemer Winnie og KMD Føniks. Sidstnævnte skal over tid helt erstatte det ældre Winnie-system, som ifølge KMD slet ikke er udviklet til at håndtere de scenarier, som man arbejder med i dag.“KMD har taget opgaven yderst alvorligt. Der er blevet allokeret ekstra mange medarbejdere ogøget ressourcerne, og samtidigt er der indlånt medarbejdere fra kundesiden,” lyder det fra KMD.Du kan læse hele redegørelsen fra KMD her: Information til Beskæftigelsesministeren.